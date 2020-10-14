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14.10.2020 03:22
Рубрика: В мире

В Испании запретили гендерные различия в оплате труда

Фото: AFP/JORGE GUERRERO Фото: AFP/JORGE GUERRERO
Фото: AFP/JORGE GUERRERO

Правительство Испании одобрило во вторник указ, который запрещает различия по половому признаку при оплате труда. Об этом сообщила министр труда королевства Йоланда Диас, подчеркнув, что более не будет разных зарплат у мужчин и женщин.

Фото: iStock
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В свою очередь, министр по равноправию Ирене Монтеро добавила, что женщины должны получать такую же оплату, как и мужчины, за ту же работу, пишет ТАСС.

В 2018 году в королевстве средняя годовая зарплата женщин составила 21 тысячу евро, мужчин - 26,7 тысячи. Таким образом, в среднем испанки получали на 21,4% меньше представителей сильного пола.

Напомним, в начале октября японские авиалинии вслед за иностранными авиакомпаниями, такими как Air Canada и Easy Jet, приняли решение заменить традиционное обращение "леди и джентльмены" на "гендерно-нейтральное". Подчеркивалось, что эти шаги предприняты в рамках борьбы с дискриминацией по признаку пола.

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