В Кремле дали оценку отношениям с Западом

В Кремле считают полезным диалог с Западом и всегда выступали за его возобновление и продолжение, но "в одиночку танго танцевать не получится". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать заявления главы МИД Сергея Лаврова про диалог с Евросоюзом, Песков сказал, что слова министра не нуждаются в дополнительных комментариях. "Внешняя политика формируется и формулируется главой государства по Конституции. Но главные руки в реализации этой внешней политики - МИД и министр иностранных дел", - напомнил он.

"Очевидно, что в свое время не Россия была инициатором свертывания диалогов по всем возможным направлениям, - констатировал Песков. - Очевидно, что именно Россия не встречает понимания в своих попытках как-то возобновить этот диалог. И очевидно, что Россия, конечно, не готова сталкиваться с таким отношением, с которым сталкиваемся на фоне инцидента с берлинским пациентом".

"В Кремле видят необходимость и полезность этого диалога (с Западом - прим. "РГ") и всегда последовательно выступали за возобновление и продолжение этого конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении", - заявил пресс-секретарь президента. "Как это ни банально, но в одиночку танго танцевать не получается", - заключил он.