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14.10.2020 13:50
Рубрика: Власть

В Кремле подчеркнули неизменность формата переговоров по Карабаху

Текст: Кира Латухина
В Кремле исходят из принципа неизменности переговорного формата по Нагорному Карабаху и обеспокоены ситуацией с выполнением договоренностей по прекращению огня.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

На просьбу оценить заявление Анкары о том, что Турция не возражает против предложения азербайджанского лидера Ильхама Алиева провести четырехсторонние переговоры по Карабаху, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что "в Москве, прежде всего, исходят из того, что в ходе недавней московской встречи трех министров иностранных дел все три стороны подтвердили принцип неизменности переговорного формата".

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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На вопрос о том, насколько в России удовлетворены соблюдением режима прекращения огня, Песков ответил, что "вряд ли стороны, которые провели многочасовые переговоры в Москве, могут быть удовлетворены тем, как он выполняется". "Здесь, конечно, можно выразить только обеспокоенность", - сказал представитель Кремля.

"Мы по-прежнему считаем, что боевые действия должны быть остановлены и как можно скорее мы должны перейти к политико-дипломатическим методам урегулирования", - заключил Песков.

Пресс-секретарь президента также сказал, что военное ведомство проверяет информацию о якобы уничтоженном объекте на территории Армении. "У министра Сергея Шойгу были телефонные контакты с коллегами с обеих сторон, эта информация проверяется и анализируется", - заметил он. В ответ на вопрос о возможности задействовать механизмы ОДКБ Песков предложил дождаться результатов проверки.

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