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14.10.2020 19:59
Рубрика: ПДД

В Минтруда пообещали решить спорную ситуацию с автознаком "Инвалид"

Текст: Елена Манукиян

Вопрос с отменой автомобильного знака "Инвалид" требует дополнительного регулирования, заявил первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко. По его словам, в некоторых регионах возникли разногласия с органами ГИБДД по поводу реализации права на бесплатную парковку через Федеральный реестр инвалидов, поскольку, по Правилам дорожного движения на автомобилях, перевозящих инвалидов, должен быть специальный знак.

Граждане с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать ТСР

Однако нигде не сказано, каким должен быть этот знак и как его получить, учитывая, что с 1 июля этого года он больше не выдается, следует из слов замминистра. Вовченко подчеркнул, что вопрос находится на контроле у ведомства. "Нам не составит труда договориться с коллегами и урегулировать спорную ситуацию", - сказал он. 

Между тем, по новому законодательству, с 1 июля 2020 года право водителя на льготный доступ к специальным местам на парковках по всей стране определяется с помощью сведений из Федерального реестра инвалидов. Для этого гражданам с инвалидностью достаточно направить электронное заявление через портал Госуслуг или в личный кабинет Федерального реестра инвалидов. Оно подается на один автомобиль, но данные могут меняться неограниченное количество раз. При этом информация в реестре обновляется через 15 минут. Таким образом, право на льготную парковку можно оформить на любой автомобиль, которым управляет человек с инвалидностью или который перевозит такого пассажира. Правило распространяется также на машины такси и каршеринга.