В Минтруда пообещали решить спорную ситуацию с автознаком "Инвалид"

Вопрос с отменой автомобильного знака "Инвалид" требует дополнительного регулирования, заявил первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко. По его словам, в некоторых регионах возникли разногласия с органами ГИБДД по поводу реализации права на бесплатную парковку через Федеральный реестр инвалидов, поскольку, по Правилам дорожного движения на автомобилях, перевозящих инвалидов, должен быть специальный знак.

Однако нигде не сказано, каким должен быть этот знак и как его получить, учитывая, что с 1 июля этого года он больше не выдается, следует из слов замминистра. Вовченко подчеркнул, что вопрос находится на контроле у ведомства. "Нам не составит труда договориться с коллегами и урегулировать спорную ситуацию", - сказал он.

Между тем, по новому законодательству, с 1 июля 2020 года право водителя на льготный доступ к специальным местам на парковках по всей стране определяется с помощью сведений из Федерального реестра инвалидов. Для этого гражданам с инвалидностью достаточно направить электронное заявление через портал Госуслуг или в личный кабинет Федерального реестра инвалидов. Оно подается на один автомобиль, но данные могут меняться неограниченное количество раз. При этом информация в реестре обновляется через 15 минут. Таким образом, право на льготную парковку можно оформить на любой автомобиль, которым управляет человек с инвалидностью или который перевозит такого пассажира. Правило распространяется также на машины такси и каршеринга.