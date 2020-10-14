В России расширят перечень облагаемых налогом на роскошь машин

Как отмечают в министерстве, речь идёт о перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 000 000 рублей, подлежащем применению в очередном налоговом периоде. По закону он размещается не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России.

Согласно действующему законодательству, сегодня владельцы транспортных средств стоимостью от 3 до 5 млн рублей обязаны платить налог с коэффициентом 1,1 до тех пор, пока с момента выпуска автомобиля прошло не более трёх лет. Что касается владельцев автомобилей дороже 5 млн рублей и не старше пяти лет, то они должны платить налог в двойном размере, а на машины ценой выше 10 млн рублей и возрастом до десяти лет - в тройном.

"Мы не ставим специально цель увеличить или уменьшить количество позиций перечня и объективно отражаем ту информацию о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей, которая официально представляется производителями и/или уполномоченными лицами производителей транспортных средств", - рассказали в ведомстве.

Напомним, в данный момент в список новых легковых автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, включены модели следующих марок: Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, Kia, Land Rover, Toyota, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Volvo, Aston Martin, Nissan, Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru