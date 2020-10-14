Популярность автомобилей с газобаллонным оборудованием растет с каждым годом. Примечательно, что спрос на такие машины увеличивается стабильно. Поэтому влияния субсидирования установки такого оборудования рынок практически не заметил.

Однако именно постановление правительства о субсидировании 60 процентов расходов для граждан при переводе автомобилей с бензина на газ послужило поводом для исследования рынка аналитиками автомобильного портала Дром. Напомним, что выплата субсидий началась с 21 июня 2020 года. Аналитики портала провели исследование собственной базы из 7 миллионов объявлений за период с 2018 года по октябрь 2020 года. По его результатам - спрос на автомобили, которые ездят на газе, ежегодно растет.

В 2019 году количество проданных машин с газобаллонным оборудованием выросло на 24,5 процента, а в 2020 году еще больше - на 27 процентов. Среди всех автомобилей доля машин, работающих на газе, равна 3,2 процента. Кстати, по данным ГИБДД, в России в 2019 году зарегистрировано 1 497 122 автомобиля с ГБО. Это 2,6 процента от всего транспорта. По сравнению с 2018 годом количество таких машин увеличилось на 70 тысяч.

- Увеличение продаж автомобилей на газе из года в год примерно одинаковое, - говорит аналитик портала Сергей Лагурев. - Из чего можно сделать вывод, что оно вызвано не стартом государственной поддержки, а естественным ростом популярности у россиян. Чаще всего ГБО ставят целью сэкономить на топливе при больших пробегах. В России с ее расстояниями для части автовладельцев это оптимальный вариант. Если ваш пробег более 20 000 километров в год, есть повод задуматься об установке газобаллонного оборудования.

Как показало исследование, чаще всего ГБО устанавливают на Lada Granta, Lada Priora, Toyota Land Cruiser, Chevrolet Niva и "УАЗ Патриот". Среди регионов России больше всего машин на газе ездит на Северном Кавказе - 13 процентов от общего числа, в Курганской области и Республике Адыгея - по 10 процентов, а также Омской и Тюменской областях - по 8 процентов в каждой.

Инфраструктура в России лучше развита для машин, которые ездят на пропане. На нем работает примерно 70 процентов автомобилей, оснащенных ГБО. При этом считается, что метан безопаснее и дешевле, но дороже при установке.

Между тем гибридные автомобили, которые помимо бензиновых двигателей оснащены электромоторами, - серьезный конкурент для машин на газе. Например, в Приморском крае гибриды занимают 16 процентов рынка. А вот машин с ГБО крайне мало - 0,4 процента.

Следует помнить, что при установке газобаллонного оборудования необходимо в ГИБДД оформить внесение изменений в конструкцию.