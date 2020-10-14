В России выйдут четыре новых сериала с элементами триллера

Еще о нескольких новых российских сериалах узнала широкая международная аудитория благодаря крупнейшему европейскому рынку контента MIPCOM. Они представлены на стенде Made in Russia, организованном Российским экспортным центром.

Все четыре сериала пока в работе, с разной степенью готовности. Но скажем сразу, чтобы не томить: у трех из названных в этой статье сериалов уже заканчиваются съемки. Над одним работа только начата. Все эти проекты - результат соединения труда двух компаний - "Среда" Александра Цекало и МТС Медиа. Совместно они создадут семь сериалов.

Итак, что за четыре сериала анонсированы?

Первый - "Хрустальный" - остросюжетная психологическая драма, основанная на реальных событиях. Сценарий был разработан МТС Медиа и автором Олегом Маловичко ("Метод", "Троцкий"). Зритель вместе с главным героем пройдет огромный путь осознания и преодоления травмы. В главной роли - актер Артем Васильев, известный широкой аудитории по проектам "Звоните Ди Каприо" и "Невский".

Сериал "Коса" - триллер 18+ о серийном убийце. У этого преступника есть собственная система выбора жертв. "Героем движет одно желание - спасти детей от нелюбви, калечащей им жизни. Зритель будет наблюдать за событиями со стороны двух главных героев сериала: журналист (Александр Горбатов) и следователь (Линда Лапиньш) пустятся на поиск жестокого убийцы, пройдут множество испытаний, что в итоге освободит их от собственных страхов", - рассказывают создатели. Режиссер - Игорь Волошин ("Нирвана", "Ольга", "Физрук"). Съемки "Косы" проходят в Калининграде. Премьера намечена на 2021 год. По словам генерального продюсера компании "Среда" Ивана Самохвалова, "на первый взгляд может показаться, что "Коса" - это классическая полицейская драма, где центром антагонизма является некий маньяк, но дьявол, как и уникальность, в деталях".

О третьем проекте "РГ" писала ранее отдельно. Это довольно смелая история "Сцены из супружеской жизни". Черная романтическая комедия в формате 18+ расскажет о нестандартном подходе к разрешению кризиса в семейной жизни. В главных ролях - Петр Скворцов ("Ученик") и Алена Михайлова ("Чики"). Сериал можно будет смотреть в следующем году.

Сериал "Бег улиток", который на данный момент только перешел в стадию производства, - это история женщины, которая подростком пережила трагический инцидент. Сейчас героиня живет двойной жизнью: замужняя дама, директор кризисного центра для подростков - с одной стороны. С другой - богемная журналистка. Она состоит в романтических отношениях со своей руководительницей и совершает опасное расследование. Как удается скрывать публичную работу журналиста от мужа и подростков, не очень понятно. Придется ждать выхода сериала для прояснения ситуации.

Александр Цекало - основатель и генпродюсер компании "Среда" рассказывает, что его компания специализируется на производстве историй, "привлекательных глобальному зрителю, осваивая различные жанры, в том числе захватывающие детективные триллеры, которые можно назвать "славянским нуаром". Поразительно, но на MIPCOM уже успели назвать новейшие сериалы-триллеры из нашей страны "русский нуар". Не зря Игорь Мишин, вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС, говорит о том, что среди их "контентных предложений будут, как признанные жанры, так и смелые новые форматы". Остается дождаться следующего года, чтобы оценить смелость и новаторство российских сериальных новинок.