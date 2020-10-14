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14.10.2020 10:00
Рубрика: Общество

В Ростехнадзоре назвали четыре причины розлива дизтоплива в Норильске

Текст: Александр Проценко
Глава Енисейского управления Ростехнадзора Андрей Ходосевич на выездном совещании Совета Федерации в Красноярске сообщил о четырех версиях причины аварии, случившейся 29 мая в Норильске на ТЭЦ-3 с розливом 21 тысяч тонн дизельного топлива.

Первой версией названы недостатки проектирования, вызвавшие неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент резервуара с топливом. Согласно второй версии, были неправильно выполнены строительно-монтажные работы, и свайный фундамент оказался некачественным. Еще катастрофа могла произойти из-за климатического воздействия или нарушения правил безопасности в процессе эксплуатации объекта.

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Ранее глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что причиной разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива в Норильске могло стать проседание свай фундамента. В реки в результате ЧП попало более 21 тысячи тонн топлива.

В свою очередь губернатор Красноярского края Александр Усс выразил мнение, что к экологической катастрофе в Норильске привела стратегия "Норильского никеля", направленная на получение дивидендов.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 миллиардов рублей.

"Мы потратили уже порядка трех миллиардов в рамках ликвидации этой аварии, - сообщил на заседании в Красноярске директор Заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин. - В период до 2020 года наши средние годовые операционные затраты составляли по норильскому дивизиону порядка 45 миллиардов, а с 2021 года затраты, заложенные в бюджет компании, это только операционные, составят 58 миллиардов".

Общество Экология Общество Природа Правительство Ростехнадзор Разлив нефтепродуктов в Норильске

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