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14.10.2020 08:00
Рубрика: Видео

Видео: поезд оторвал кабину застрявшему на путях грузовику

Текст: Вадим Давыденко

В США мчащийся на всех парах грузовой поезд фактически "обезглавил" фуру-длинномер, застрявшую на путях. Локомотив одним махом оторвал грузовику кабину и протащил ее по путям около 200-250 метров. Из-за возгорания в двигателе начался пожар, который мог охватить и весь поезд, но пламя быстро потушили спасатели городка Пендлтон (штат Индиана на северо-востоке страны).

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Просто удивительно, что никто при этом не пострадал: водитель фуры успел бросить машину и отбежать на безопасное расстояние, едва завидев приближающийся состав, а машинист поезда после беглого медосмотра на месте происшествия был отпущен домой без единой царапины.

Причиной, по предварительным данным, стал человеческий фактор: дальнобойщик проигнорировал все ограничительные знаки перед слегка возвышающимся над дорогой переездом. В самый ответственный момент грузовик беспомощно застрял на небольшом подъеме, а сдать назад и развернуться уже не хватило ни времени, ни водительского мастерства.

Кстати, груз, который вез растяпа-шофер, при аварии тоже не пострадал. На ролике хорошо видно, как локомотив отрывает и сминает всмятку кабину, а контейнер при этом остается цел и невредим.

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