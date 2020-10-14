Видео: Заснувшую на Балтийском дне британскую супербомбу пришлось взорвать

В акватории польского порта Свиноуйсьце, где находится польский терминал по приемке сжиженного газа, в среду, как ранее сообщала "РГ", планировалось обезвреживание британской бомбы Tallboy, лежавшей с 1945 года на 12-метровой глубине.

Взрывать огромный снаряд весом более 5 тонн специалисты первоначально сочли небезопасным. Тем не менее что-то пошло не так. Видимо, удалить детонаторы представлялось невозможным. И польские подрывники все же взорвали бомбу со всеми необходимыми мерами безопасности. Видео операции польских саперов опубликовал немецкий "Spiegel".