Вучич: Сербия ведет переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса

Белград ведет переговоры с Москвой о том, чтобы приобрести вакцину от коронавируса "Спутник V" российского производства. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в онлайн-интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману.

Вучич уточнил, что консультации проводятся сразу с несколькими странами, включая Россию, с которой Сербия намерена и дальше развивать партнерские и дружеские отношения. Об этом сербский политик, по собственному признанию, открыто говорил лично еврокомиссару по расширению ЕС, прилетавшему в Белград. При этом Вучич не считает, что его страна должна делать выбор между Россией и Западом, проводя сбалансированную внешнюю политику.

Сербский глава отметил, что сразу после своего сентябрьского визита в Вашингтон поделился итогами и деталями этой поездки с президентом России Владимиром Путиным. По словам Вучича, его российский коллега никак не стал их комментировать.