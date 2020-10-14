Впрочем, Госавтоинспекция лишь не возражает против того, чтобы компании закрепляли такую свою ответственность в договоре аренды с клиентами. Не более того.

Напомним, что ранее директор Института развития правового общества Дарья Гладыш предложила министерству транспорта и Госавтоинспекции рассмотреть идею законодательно закрепить ответственность владельцев каршеринговых компаний за техническое состояние транспорта.

Она также предлагала установить новые сроки техосмотра для такого транспорта. А именно - пять тысяч километров пробега или раз в квартал. Такие сроки даже для такси не установлены. По ее мнению, это позволит сократить количество аварий с каршеринговыми автомобилями, произошедшими из-за неисправностей этих машин.

В ответе Госавтоинспекции говорится: "Вопросы регулирования гражданско-правовых отношений к компетенции ведомства не отнесены. Вместе с тем принципиальных возражений против закрепления в договорах аренды положений об ответственности за техническое состояние транспортных средств не имеем". Вопрос изменения периодичности проведения техосмотра транспортных средств каршеринговых компаний, по мнению ГИБДД, должен рассматриваться в совокупности с вопросами обеспечения надлежащего технического состояния авто.

Надо сказать, что компании каршеринга следят за техническим состоянием своих автомобилей. Высокое количество ДТП с этим транспортом ГИБДД в первую очередь связывает с низкой дисциплиной пользователей краткосрочной аренды, их низкой социальной ответственностью и широкой доступностью услуги.

При том, что в столице общее количество аварий сократилось с начала года на 15 процентов, ДТП с каршерингом выросло. Всего с начала года произошло более 250 аварий с пострадавшими по вине водителей этого транспорта. Большинству ДТП сопутствовали грубые нарушения правил, в том числе управление в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствования. Так что лишний техосмотр проблему не решит. Необходимо найти способы не допускать к управлению каршерингом тех, кто действительно опасен на дороге.