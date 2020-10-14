Заводы Volkswagen в России: введен "красный режим", возможно закрытие

С 12 октября 2020 года на российских заводах Volkswagen в России, которые расположены в Калуге и Нижнем Новгороде, введён "красный режим". Не исключено, что в ближайшее время предприятия могут закрыть на карантин.

Как сообщает "МПРА-Калуга", "красный режим" введён по причине резкого роста количества заболевших среди сотрудников компании. "Большинство заболевших COVID-19 это менеджеры компании - иностранные сотрудники заводов в г. Калуга и г. Нижний Новгород. (По предположительной версии, все они заболели на "прощальном вечере", на котором они прощались с руководителем персонала Д.Домбровски)", - сообщает группа первичной профсоюзной МПРА в Калуге и Калужской области.

По предварительной информации, "красный режим" будет действовать на заводах до 30 октября. В настоящее время офисные сотрудники переведены на удалённый режим работы.

В Межрегиональном профсоюзе "Рабочая ассоциация" (МПРА) уточнили, что "красный режим" никаким образом, согласно уставу немецкого концерна, не влияет на размер премий.