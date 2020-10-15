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15.10.2020 15:04
Рубрика: Инфраструктура

"Автодор" завершает испытания на прочность мостов на ЦКАД-3

Текст: Евгений Гайва
Госкомпания "Автодор" завершает испытания на прочность построенных мостов на третьем пусковом участке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3), ввести участок в эксплуатацию планируется в конце октября-начале ноября, сообщили журналистам в госкомпании.
Проверка готовности ЦКАД-3 к запуску в Подмосковье. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Проверка готовности ЦКАД-3 к запуску в Подмосковье. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Проверка готовности ЦКАД-3 к запуску в Подмосковье. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Диагностика искусственных сооружений - обязательный этап приемки любого дорожного объекта перед вводом в эксплуатацию и запуском движения, пояснили в "Автодоре".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Для проверки мостов на них устанавливают несколько груженых самосвалов массой 30 тонн каждый. Максимальная критическая нагрузка, предусмотренная проектом, составляет 180 тонн. Также груженые самосвалы проезжают по мостам на разных скоростях с "прыжками" через специально созданное возвышение. Возникающее в конструкции напряжение фиксируют с помощью приборов.

Статические и динамические испытания - обязательный этап приемки любого дорожного объекта перед вводом в эксплуатацию и запуском движения.

Также специалисты анализируют ряд параметров. Например, прочность бетона диагностируется с помощью ультразвука, а арматуры через специальный сканер. Все результаты диагностики вносятся в автоматизированную информационно-аналитическую систему по искусственным сооружениям. Затем эти данные помогут специалистам в эксплуатации сооружений. Всего на ЦКАД-3 проходят испытания 69 мостов и путепроводов.

Так, в частности, испытывают мост через канал имени Москвы. Это один из самых больших и интересных объектов на новой автодороге, отметил руководитель проекта ЦКАД-3 госкомпании "Автодор" Виталий Шмаров.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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После запуска ЦКАД-3 преодолеть расстояние почти в 106 километров можно будет менее, чем за час, сказал он. ЦКАД-3 при этом станет центральным участком всей интеллектуальной транспортной системы автодороги. "Все остальные пусковые комплексы будут подключены к нему - системы взимания платы, автоматизированная система управления дорожным движением", - пояснил представитель "Автодора".

Полностью завершить строительство автодороги вокруг Москвы протяженностью почти 340 километров планируется в следующем году.

На основном ходу ЦКАД не будет шлагбаумов, там будет установлена система безбарьерного взимания платы " свободный поток ". Расчетная скорость составит 130 километров в час.