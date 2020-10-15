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15.10.2020 14:14
Рубрика: Легковые авто

Chery представила интерьер своего первого в РФ премиального кроссовера

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Chery Фото: Пресс-служба Chery
Фото: Пресс-служба Chery

Кроссовер CheryExeed TXL выйдет на российский рынок в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе марки Chery. Ни цены, ни комплектации новинки пока неизвестны. Но компания уже активно знакомит потребителей с преимуществами своего первого полноприводного SUV класса "премиум".

Фото: Пресс-служба Chery.
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Так, в его интерьере, как сообщает представительство бренда, владельца ожидает… "постоянная провокация стремиться к большему, расширять свои горизонты и совершать путешествия, на которые раньше не решался". Этому способствуют "безупречное сочетание изысканного дизайна и высоких технологий", а также "дизайнерские находки, элементы отделки и качество материалов".

Главной доминантой в салоне станут, вероятно, три связанных между собой дисплея. Это цифровая полноцветная приборная панель с диагональю 10,25 дюймов, информационно-развлекательная система с экраном HD-качества multi-touch на 10,1 дюйма и система двухзонного климат-контроля с сенсорным управлением.

Фото: Пресс-служба Chery

Комфорт при посадке обеспечивают сиденья от американской корпорации Lear, отделанные высококачественной мягкой текстурной экокожей. Они имеют электрические регулировки в шести направлениях с функцией памяти. Кстати, запомнить также можно положение зеркал заднего вида и настройки мультимедийной системы.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Руль - подчеркнуто спортивной формы - оснащен "лепестками" для переключения передач. На экран медиасистемы выводятся данные системы помощи водителю ADAS. В частности, при выезде задним ходом (RCTA), кругового обзора (360°AVM), автоматической парковки (APA) и контроля слепых зон (BSD).

Кроме того, производитель обещает премиум-акустику 3D Sound от Arkamys и систему контроля качества воздуха AQS с цветовой подсветкой, которая меняется в случае изменения концентрации частиц PM2.5 в воздухе салона.

Напомним, автомобиль для российского рынка построен на новой платформе M3X. Он оснащается турбомотором Acteco 1.6 мощностью 186 л.с. Трансмиссия - "робот" Getrag DCT7 с двумя сцеплениями мокрого типа. Машины на первом этапе появятся в 15 дилерских центрах Chery в 10 городах России.

Фото: Пресс-служба Chery
#Chery