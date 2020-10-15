Что появилось в автомобилях Lada за последние годы

В 2015 году и в 2016 году АвтоВАЗ выпустил принципиально новые модели - Vesta и Xray соответственно. Современные машины с интересным дизайном, более просторные, комфортные и безопасные. "Российская газета" решила вспомнить, что появилось на автомобилях Lada за последние пять лет.

Lada Vesta стала первой моделью отечественного производителя с оригинальным Х-образным стилем, который придумал дизайнер Стив Маттин. Также на Vesta дебютировала решётка радиатора с объёмной ладьёй и двумя ламелями. Плюс к этому сзади появился новый логотип бренда с крупными буквами.

В Lada Vesta серийно реализована перспективная платформа Lada В/С с передней подвеской типа McPherson с L-образными рычагами, подрамником и рулевой рейкой с электроусилителем.

Lada Vesta - первая модель АвтоВАЗа, которая получила максимальную оценку безопасности в краш-тесте ARCAP - четыре звезды (15,1 балла из 16 возможных). Кузов Vesta Sedan получился одним из самых жёстких на кручение среди автомобилей Lada и иностранных аналогов - жесткость кузова составляет 18000-19000 Нм/град.

Помимо этого, впервые внедрены съёмный краш-бокс под передним бампером, система контроля устойчивости ESC, система "ЭРА-Глонасс", а также автоматическое запирание дверей при движении и автоматическое включение аварийной сигнализации и разблокировка дверных замков при срабатывании подушек безопасности.

По оснащению в Lada Vesta появилась регулировка рулевого колеса по вылету, руль с кнопками управления мультимедиа и круиз-контролем, камера заднего вида (выводящая изображение на тачcкрин), а также охлаждаемый перчаточный ящик, поясничный упор и микролифт передних сидений, подогрев заднего дивана, плафон освещения для заднего ряда.

Lada Vesta и Xray получили оцинкованные внешние кузовные панели и крышу. Обе модели вазовцы начали оснащать 17-дюймовыми колёсными дисками, задними дисковыми тормозами, антенной в форме "акульего плавника", кросс-версии элегантными встроенными рейлингами.

На спорт-версию Vesta устанавливают передние пластиковые крылья и 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 145 л. с. Vesta Sport стала самой мощной серийной Lada. К слову, "заряженный" седан от 0 до 100 км/ч разгоняется за 9,6 с.

Высокий хэтчбек Lada Xray может похвастать головной оптикой со светодиодными дневными ходовыми огнями. В ноябре 2018 года "вседорожный" Xray Cross с "механикой" стал первой моделью в истории бренда Lada, которая получила интеллектуальную систему Lada Ride Select с селектором выбора режимов движения.

С конца 2015-го по июль 2016 года на Xray (впервые для Lada) устанавливался японский двигатель российской сборки. Им стал агрегат Nissan HR16 с цепным приводом ГРМ и алюминиевым блоком, локализованный на мощностях АвтоВАЗа с 2015 года. Летом 2019 года 1,6-литровый мотор вернулся в виде Renault H4Mk мощностью 113 л. с., но уже для "автоматического" Xray Cross.

Тогда впервые модель Lada получила бесступенчатую автоматическую трансмиссию. На Xray Cross АТ также дебютировала мультимедийная система с поддержкой Apple Car Play и Android Auto. В апреле 2020 года стартовали продажи Xray Cross в спецверсии Instinct с 8-дюймовым сенсорным экраном и платформой "Яндекс.Авто".

В конце 2019 года вышеупомянутые "атмосферник" Renault H4Mk и вариатор Jatco JF015E появились и на семействе Lada Vesta. Ещё для флагманской модели стали доступны боковые зеркала с электроскладыванием и чёрная отделка потолка.