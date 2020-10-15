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15.10.2020 20:21
Рубрика: Спорт

"Динамо" объявило о возвращении Нойштедтера

Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

32-летний Роман Нойштедтер подписал контракт с московским "Динамо", за которое уже выступал в минувшем сезоне.

Фото: Jan Woitas / DPA / AFP
"Динамо" объявило о назначении Щварца главным тренером

"Динамо" объявило о расставании с Нойштедтером в июле нынешнего года. После этого в СМИ появлялись новости об интересе к игроку со стороны того или иного клуба, однако контракт так и не был подписан. В четверг, 15 октября, стало известно о том, что футболист сборной России договорился о возвращении в "Динамо".

Как сообщает сайт клуба, контракт заключен до конца нынешнего сезона. А футболист, способный сыграть как в полузащите, так и в обороне, будет выступать под пятым номером.

В составе бело-голубых Нойштедтер провел 21 матч. Также он 13 раз выходил на поле в футболке национальной сборной России, в составе которой он забил один мяч.

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