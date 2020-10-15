Экипаж на МКС обнаружил возможное место утечки воздуха

Российские космонавты нашли на МКС возможное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля "Звезда". Об этом заявил космонавт Анатолий Иванишин в своем докладе Центру управления полетами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию переговоров, ЦУП предложил космонавтам заклеить это возможное место негерметичности скотчем, когда у них появится свободное время. Кроме того, их попросили прислать фото и видео предполагаемого места утечки.

По словам Иванишина, утечку удалось обнаружить с помощью пакетика чая. "У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки", - рассказал он.

Напомним, накануне с космодрома Байконур стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-17". Он долетел до МКС за рекордные три часа и доставил на станцию российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американского астронавта Кэтлин Рубинс. В соответствии с программой полета запланировано выполнение более полусотни экспериментов, а также выходы в открытый космос.

Как заявил накануне полета Сергей Рыжиков, экипаж доставит на МКС дополнительное оборудование, которое позволит более точно и более детально определить место утечки. По его словам, эта утечка не сказывается на безопасности экипажа и функционировании станции, а кроме того, они возьмут с собой специальный герметический материал, чтобы ее устранить.