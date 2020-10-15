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15.10.2020 17:01
Рубрика: Легковые авто

Фотошпионы засняли купеобразный электрокроссовер Volkswagen

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Volkswagen вывел на испытания электрическое кросс-купе. Шпионские фотографии распространило издание Motor1.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Volkswagen подтвердил, что кроссовер Taos появится в России

Прототип, замаскированный под Opel, тестируют на трассе Нюрбургринг. Автомобиль отличает оригинальная задняя часть кузова с покатой линией крыши.

По предварительным данным, купеобразная версия электрокроссовера получит индекс ID.5. Перспективная модель будет построена на базе ID.4.

В свою очередь ID.4 базируется на модульной платформе МЕВ от электрохэтчбека ID.3. Volkswagen ID.4 оснащается одним электромотором и задним приводом, двумя электродвигателями и полным приводом. Запас хода - от 360 до 500 км в зависимости от варианта исполнения.

Что касается Volkswagen ID.5, то модель должны представить в 2021 году.

Ранее сообщалось о том, что в США ограниченную партию Volkswagen ID.4 раскупили за сутки. Стоимость начальной версии электрокроссовера с приставкой 1st Edition составляет 43 995 долларов (3 350 000 рублей).

Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com
#Volkswagen