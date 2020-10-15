Постановление правительства Кировской области от 14 октября 2020 года № 541-П "О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", с учетом предложений главного государственного санитарного врача по Кировской области Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области", изложив текст постановления в следующей редакции:

"В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", пунктом 19 протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, на основании предписания главного государственного санитарного врача по Кировской области в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Кировской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV, Правительство Кировской области постановляет:

1. Ввести на территории Кировской области следующие ограничительные мероприятия (карантин):

1.1. Приостановить до 10.11.2020 включительно деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев. Данное ограничение не распространяется на предоставление парикмахерских услуг (мытье волос, подравнивание и стрижка, укладка, окрашивание, мелирование, завивка, выпрямление волос и подобные работы, выполняемые для мужчин, женщин и детей), услуг педикюра, маникюра в салонах красоты, парикмахерских, косметических салонах, спа-салонах при условии осуществления приема посетителей только по предварительной записи и соблюдения требований,-предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления.

1.2. До отмены режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности":

1.2.1. Приостановить:

1.2.1.1. Деятельность ночных клубов (дискотек), танцплощадок, детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей, иных развлекательных и досуговых заведений, предоставляющих услуги по организации активного отдыха и развлечений, проведению культурно-массовых и зрелищных мероприятий.

1.2.1.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 1.2.1.1 настоящего постановления.

1.2.1.3. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, предусматривающих очное присутствие граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. Данное ограничение не распространяется на:

1.2.1.3.1. Мероприятия, осуществляемые в рамках проводимого в Российской Федерации Года памяти и славы и предусмотренные планом мероприятий Года памяти и славы в Кировской области, утвержденным региональной дирекцией по координации проведения в 2020 году мероприятий Года памяти и славы на территории Кировской области, при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования.

1.2.1.3.2. Мероприятия, предусмотренные планом организационных мероприятий по проведению праздничных мероприятий, посвященных старту сбора подписей за присвоение городу Кирову почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" в 2021 году, при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования.

1.2.1.3.3. Мероприятия с очным присутствием граждан, проводимые в рамках реализации на территории Кировской области национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования.

1.2.1.3.4. Тренировочные мероприятия с участием членов спортивных сборных команд Российской Федерации, сборных команд Кировской области, профессиональных команд, лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (далее - спортивные организации), при условии соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических правил.

1.2.1.3.5. Деятельность музеев при условии соблюдения рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 10.06.2020 № МР 3.1/2.1.0194-20, и требований, предусмотренных подпунктами 1.3,1.4,1.10 настоящего постановления.

1.2.1.3.6. Деятельность библиотек при условии соблюдения рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 19.06.2020 № МР 3.1/2.1.0195-20, и требований, предусмотренных подпунктами 1.3,1.4,1.10 настоящего постановления.

1.2.1.3.7. Осуществляемую на открытом воздухе деятельность развлекательных, тематических парков, парков отдыха (далее - парки), пляжей при одновременном соблюдении следующих условий:

при обеспечении соблюдения дистанции между посетителями парков, пляжей не менее 5 метров (за исключением членов одной семьи);

при обеспечении непревышения предельного количества посетителей парка, пляжа, которые могут одновременно находиться на территории парка, пляжа (исходя из расчета 1 посетитель на 25 кв. метров);

при непроведении на территории парка, пляжа игр, шоу, концертов, дискотек, ярмарок;

при соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления.

1.2.1.3.8. Деятельность ..кинотеатров (кинозалов) при условии соблюдения рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 27.05.2020 № МР 3.1/2.1.0189-20, ограничений и требований, предусмотренных подпунктами 1.2.1.4, 1.3, .1.4, 1.10 настоящего постановления.

1.2.1.3.9. Осуществление деятельности театров и проведения концертов при одновременном соблюдении следующих условий:

при обеспечении всех зрителей (посетителей) посадочными местами во время проведения спектакля (представления, концерта);

при осуществлении реализации билетов на спектакль (представление, концерт) для посетителей с учетом организации рассадки зрителей не менее 1 метра. Указанное ограничение не распространяется на зрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе;

при соблюдении рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 21.07.2020 № МР 3.1/2.1.0202-20, ограничений и требований, предусмотренных подпунктами 1.2.1.4, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления.

1.2.1.3.10. Осуществление деятельности дворцов и домов культуры, домов народного творчества, танцевальных, художественных, театральных студий (школ, классов, кружков), творческих мастерских, иных центров обучения, оказывающих услуги по обучению детей и (или) взрослых, а также проведение тренингов, компьютерных и иных курсов для различных профессий, хобби и занятий для личностного роста при одновременном соблюдении следующих условий:

при непредоставлении услуг по организации активного отдыха и развлечений, проведения культурно-массовых и зрелищных мероприятий;

при обеспечении непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в помещении, предназначенном для проведения занятий (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра);

при соблюдении требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, в том числе санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16), и требований, предусмотренных подпунктами 1.3,1.4,1.10 настоящего постановления.

1.2.1.4. Деятельность предприятий (объектов) общественного питания по оказанию услуг общественного питания, включая услуги по организации досуга и (или) развлечений, расположенных в торговых, торгово-развлекательных комплексах (центрах), моллах, на рынках, в кинотеатрах (кинозалах), театрах, дворцах и домах культуры, цирке, на спортивных объектах, в детских игровых комнатах, развлекательных центрах для взрослых и детей, иных развлекательных и досуговых заведениях, предоставляющих услуги по организации активного отдыха и развлечений, проведению культурно-массовых и зрелищных мероприятий. Данное ограничение не распространяется на:

предприятия (объекты) общественного питания в части оказания услуг по изготовлению продукции общественного питания, реализации указанной продукции и покупных товаров навынос и (или) с условием доставки заказов покупателям;

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия (объекты) общественного питания, обеспечивающие питание работников организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, и расположенные на территориях указанных организаций (индивидуальных предпринимателей).

1.2.1.5. Деятельность объектов розничной торговли, в том числе торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), моллов, рынков. Данное ограничение не распространяется на:

торговые центры (комплексы), имеющие отдельный наружный (уличный) вход и общую (суммарную) площадь всех торговых залов до 800 кв. метров, при условии полного приостановления деятельности расположенных в указанных торговых центрах (комплексах) массажных салонов, соляриев, а также соблюдения ограничений, предусмотренных подпунктами 1.1, 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.2.1.4 настоящего постановления;

торговые центры (комплексы), все торговые предприятия в которых специализируются на реализации строительных материалов, строительной техники, строительного инвентаря, мебели, при условии полного приостановления деятельности расположенных в указанных торговых центрах (комплексах) массажных салонов, соляриев, а также соблюдения ограничений, предусмотренных подпунктами 1.1, 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.2.1.4 настоящего постановления;

находящиеся в торговых, торгово-развлекательных комплексах (центрах), моллах, на рынках аптеки, аптечные пункты, объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары, а также объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары, в том числе с условием доставки, с площадью торгового зала до 800 кв. метров;

объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары, имеющие отдельный наружный (уличный) вход и площадь торгового зала до 800 кв. метров;

автозаправочные станции;

ярмарки, организованные на открытом воздухе;

объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары;

объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также без посещения покупателями торгового зала с учетом обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования;

объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации строительных материалов, строительной техники и строительного инвентаря;

объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации садово-огородной техники, запасных частей к ней, садово-огородного инвентаря, семян, саженцев, рассады, удобрений для растений;

объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации исключительно мебели;

объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации исключительно автотранспортных средств (автосалоны).

1.2.2. Запретить:

1.2.2.1. Курение кальянов, трубок в организациях, оказывающих услуги для организации процесса курения кальянов, трубок, а также в ресторанах, барах, кафе и на иных предприятиях (объектах) общественного питания, а также в организациях, оказывающих услуги досуга и (или) развлечений.

1.2.2.2. Нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, на территории, в зданиях (помещениях) торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) без сопровождения родителей или иных законных представителей.

1.2.3. Установить, что:

1.2.3.1. Деятельность бань, саун осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:

при обеспечении непревышения количества посетителей, которые могут одновременно находиться в помещениях бани (сауны), более 50% от вместимости бани (сауны);

при соблюдении рекомендаций по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 19.05.2020 № МР 3.1/2.1.0181-20, и требований, предусмотренных подпунктами 1.3,1.4,1.10 настоящего постановления.

1.2.3.2. Деятельность фитнес-центров осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:

при обеспечении соблюдения при проведении групповых занятий (тренировок) дистанции между посетителями не менее 1,5 метра;

при обязательном проведении бесконтактного контроля температуры тела работников фитнес-центров и посетителей при входе в здание (помещение) фитнес-центра и недопуске лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

при непредоставлении посетителям дополнительных услуг, за исключением услуг раздевалок, душевых, услуг по предоставлению полотенец;

при соблюдении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 04.06.2020 № МР 3.1/2.1.0192-20, и требований, предусмотренных подпунктами 1.3,1.4,1.10 настоящего постановления.

1.2.3.3. Деятельность образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, по реализации образовательных программ всех видов, уровней и (или) направленности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами в любых формах обучения, а также деятельность организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования, организаций и индивидуальных предпринимателей по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста осуществляется при условии соблюдения:

требований действующих санитарно-эпидемиологических правил;

рекомендаций по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 18.05.2020 № МР 2.4.0179-20;

методических рекомендаций "Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 18.05.2020 № МР 2.4.0180-20;

рекомендаций по организации работы образовательных организаций;

рекомендаций, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20);

рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 17.08.2020 № МР 3.1/2.4.0206-20;

рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 29.07.2020 № МР 3.1/2.1.0205-20;

требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления.

1.2.3.4. Деятельность спортивных организаций осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:

при организации мест обработки рук кожными антисептиками (готовыми к применению растворами, концентратами, дезинфицирующими салфетками, пропитанными кожным антисептиком, аэрозолями (в беспропеллентных аэрозольных упаковках), гелями, кремами антисептическими) на входе в спортивную организацию, в тренерских помещениях, командных комнатах и других общественных зонах;

при обязательном проведении бесконтактного контроля температуры тела работников спортивной организации и лиц, занимающихся в спортивных организациях (далее - занимающиеся), при входе на территорию, в здание (помещение) спортивной организации и недопуске лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

при обязательной организации бесконтактного контроля температуры тела работников спортивной организации и спортсменов 2 раза в день - до начала и после окончания тренировок;

при обеспечении соблюдения дистанции между занимающимися в помещении для тренировок не менее 1,5 метра;

при обеспечении непревышения предельного количества занимающихся, которые могут одновременно находиться в помещении для тренировок (исходя из расчета 1 занимающийся на 4 кв. метра);

при непредоставлении занимающимся дополнительных услуг, за исключением услуг раздевалок и душевых;

при организации и проведении регулярных гигиенических мероприятий в помещениях спортивной организации (дезинфекционной обработки контактных поверхностей (поручней, перил, ручек дверей и шкафчиков), проветривания помещений каждые 2 часа или после каждой тренировки);

при соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления, а также при использовании работниками спортивных организаций средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов).

1.2.3.5. Деятельность организаций и индивидуальных

предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, деятельность которых не приостановлена в соответствии с подпунктом 1.2.1.4 настоящего постановления, осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:

при неукоснительном выполнении рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 30.05.2020 № МР 3.1/2.3.6.0190-20;

при недопущении обслуживания посетителей в формах обслуживания "банкет", "фуршет", "шведский стол";

при недопущении предоставления с 21:00 до 9:00 посетителям услуг по организации досуга в части организации танцплощадок, проведению дискотек;

при соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления.

1.3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 настоящего постановления, обязаны:

1.3.1. Обеспечить соблюдение работниками (исполнителями по гражданско-правовым договорам) и посетителями социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

1.3.2. Обеспечивать при входе на территорию, в здание, сооружение (помещение в них) соблюдение работниками (исполнителями по гражданско-правовым договорам) масочного режима.

1.3.3. Не допускать вход и нахождение на территории, в здании, сооружении (помещении в них), в том числе в объектах торговли, медицинских организациях, в транспорте общего пользования, легковом такси, посетителей без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в соответствии с подпунктом 1.8.2 настоящего постановления.

1.3.4. Обеспечивать наличие мест обработки рук кожными антисептиками (готовыми к применению растворами, концентратами, дезинфицирующими салфетками, пропитанными кожным антисептиком, аэрозолями (в беспропеллентных аэрозольных упаковках), гелями, кремами антисептическими) либо наличие одноразовых перчаток.

1.4. Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 настоящего постановления, осуществляющие торговлю, а также оказание услуг, связанных с очным присутствием граждан (потребителей), обязаны при осуществлении указанной деятельности:

неукоснительно исполнять требования Порядка соблюдения режима санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях реального сектора экономики, утвержденного распоряжением министерства здравоохранения Кировской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области от 06.04.2020 № 200/040-ОД, действующих санитарно-эпидемиологических правил, а также рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствующих сферах;

выполнять методические рекомендации Минпромторга России в случаях введения режима обязательного использования средств индивидуальной защиты в субъектах Российской Федерации, направленные письмом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 11.05.2020 № ЕВ-32091/15;

обеспечивать непревышение предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра). Данное требование не распространяется на объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары.

1.5. Руководителям образовательных организаций установить с 19.10.2020 по 01.11.2020 включительно каникулы для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.6. Приостановить с 19.10.2020 по 01.11.2020 включительно посещение:

1.6.1. Организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимися, осваивающими образовательные программы среднего профессионального образования. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования в период с 19.10.2020 по 01.11.2020 включительно осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ (далее - Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ".

1.6.2. Организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных образовательных программ, обучающимися, не достигшими возраста 18 лет. Реализация дополнительных образовательных программ для обучающихся, не достигших возраста 18 лет, в период с 19.10.2020 по 01.11.2020 включительно осуществляется при наличии возможности применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с Порядком применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

1.6.3. Дворцов и домов культуры, домов народного творчества, танцевальных, художественных, театральных студий (школ, классов, кружков), творческих мастерских, иных центров обучения, оказывающих услуги по обучению детей и (или) взрослых, лицами, не достигшими возраста 18 лет.

1.6.4. Спортивных организаций лицами, не достигшими возраста 18 лет, за исключением членов сборных команд России и Кировской области в возрасте от 14 до 18 лет.

1.7. Граждане в возрасте 65 лет и старше, а также граждане, имеющие заболевания, перечень которых определяется министерством здравоохранения Кировской области, обязаны не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома (далее - режим самоизоляции), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом.

Оформление листков нетрудоспособности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" осуществляется дистанционно в форме электронного документа на период 14 календарных дней: с 30.09.2020 по 13.10.2020, с 14.10.2020 по 27.10.2020, с 28.10.2020 по 10.11.2020, с 11.11.2020 по 24.11.2020.

Режим самоизоляции может не применяться:

к руководителям и работникам (служащим) организаций (индивидуальных предпринимателей) и государственных (муниципальных) органов, чье нахождение на рабочем (служебном) месте является критически важным для обеспечения функционирования таких организаций (индивидуальных предпринимателей) и государственных (муниципальных) органов;

к работникам медицинских и образовательных организаций;

к гражданам, определенным решениями штаба при Правительстве Кировской области по предупреждению коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

1.8. Граждане, проживающие (находящиеся) на территории Кировской области, обязаны:

1.8.1. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, транспорте общего пользования, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

1.8.2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) (далее - масочный режим):

на остановках общественного транспорта,

при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси,

при посещении объектов торговли, в том числе аптек,

при посещении медицинских организаций,

при нахождении на территориях органов государственной власти, органов местного самоуправления, любых организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением.

1.9. Граждане, прибывшие с территорий иностранных государств, обязаны:

1.9.1. Соблюдать требования, установленные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, в том числе требование о прохождении в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации обследования на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, методом полимеразной цепной реакции (далее - метод ПЦР) и соблюдении режима изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного исследования, а также требования, установленные постановлениями иных санитарных врачей, принятыми ими в пределах их компетенции, о нахождении в режиме изоляции по месту жительства (пребывания) (нахождении в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) (далее - изоляция на дому).

1.9.2. При появлении первых симптомов респираторного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

1.9.3. В случае, предусмотренном подпунктом 1.9.2 настоящего постановления, либо при положительном результате исследования на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, методом ПЦР выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, методом ПЦР требования об изоляции на дому.

1.10. Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Кировской области, обязаны:

1.10.1. Обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, методом ПЦР в течение 3 календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации.

1.10.2. Обеспечивать соблюдение требований Порядка соблюдения режима санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях реального сектора экономики, утвержденного распоряжением министерства здравоохранения Кировской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области от 06.04.2020 № 200/040-ОД.

1.10.3. Соблюдать требования, установленные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, иных санитарных врачей, принятыми ими в пределах их компетенции, а также исполнять рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

1.10.4. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

1.10.5. Не допускать на рабочее место, территорию организации и (или) место выполнения работ (оказания услуг) работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа граждан:

вернувшихся на территорию Российской Федерации и обязанных соблюдать требования об изоляции на дому в соответствии с подпунктом 1.9.3 настоящего постановления;

в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции на дому.

1.10.6. Обеспечивать обучающихся, проходящих в организации (у индивидуального предпринимателя) производственную практику в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования, при прохождении производственной практики запасом одноразовых масок, а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств, перчаток.

1.10.7. Перевести граждан, указанных в абзаце первом подпункта 1.7 настоящего постановления, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

1.10.8. При привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан:

1.10.8.1. Проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, методом ПТ]Р, полученный не менее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

1.10.8.2. Проверять и оказывать содействие в прохождении изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

1.10.9. Выполнить мероприятия, предусмотренные пунктом 5 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20, а именно:

1.10.9.1. Обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) или контактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

1.10.9.2. Обеспечить иммунизацию работников против гриппа.

1.10.9.3. Принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в помещениях.

1.10.9.4. В период эпидемического сезона по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям:

принять меры по недопущению к работе лиц, больных острыми респираторными вирусными инфекциями;

обеспечить работников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками, респираторами), перчатками.

1.10.9.5. Принять решения об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования организаций и индивидуальных предпринимателей.

1.10.9.6. Принять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на рабочих местах, в том числе за счет перевода работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы.

2. Установить, что действие ограничительных мероприятий, предусматривающих приостановление деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), не распространяется на иную деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, не указанную в подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего постановления.

3. Рекомендовать гражданам, проживающим (находящимся) на территории Кировской области:

3.1. Использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки):

на остановках общественного транспорта;

при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси;

при посещении объектов торговли, в том числе аптек;

при посещении медицинских организаций;

при нахождении на территориях любых организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением.

3.2. Исполнять рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и_ благополучия человека для населения по профилактическим мероприятиям по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

4. Рекомендовать гражданам, прибывшим в Кировскую область из иных субъектов Российской Федерации, в том числе после окончания периода вахты или служебной командировки, при появлении в течение 14 календарных дней со дня прибытия первых симптомов респираторного заболевания незамедлительно:

обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

сообщать об обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов респираторного заболевания, а также контактную информацию, включая сведения-о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию по телефону: 8-800-100-43-03.

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций высшего образования принять решение о реализации в период с 19.10.2020 по 01.11.2020 образовательных программ или их части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

6. Органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области обеспечить:

6.1. Контроль соблюдения подведомственными образовательными организациями условий осуществления деятельности, предусмотренных подпунктом 1.2.3.3 настоящего постановления.

6.2. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 4 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20.

6.3. Контроль выполнения подведомственными образовательными организациями требований, предусмотренных подпунктами 1.5, 1.6.2 настоящего постановления.

6.4. Предоставление подведомственными организациями культуры, архивными учреждениями услуг гражданам и (или) организациям дистанционным способом.

7. Органам исполнительной власти Кировской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных образовательных организаций, обеспечить:

7.1. Контроль соблюдения подведомственными образовательными организациями условий осуществления деятельности, предусмотренных подпунктом 1.2.3.3 настоящего постановления.

7.2. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 4 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20.

7.3. Контроль выполнения подведомственными образовательными организациями требований, предусмотренных подпунктами 1.5, 1.6.1, 1.6.2 настоящего постановления.

8. Министерству спорта и молодежной политики Кировской области обеспечить контроль соблюдения подведомственными спортивными организациями требований подпунктов 1.2.3.4, 1.6.4 настоящего постановления.

9. Министерству культуры Кировской области обеспечить:

9.1. Предоставление подведомственными организациями культуры, архивными учреждениями услуг гражданам и (или) организациям дистанционным способом.

9.2. Контроль выполнения подведомственными организациями культуры требований, предусмотренных подпунктами 1.2.1.3.10, 1.6.3 настоящего постановления.

10. Министерству информационных технологий и связи Кировской области обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, являющихся структурными подразделениями Кировского областного государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования.

11. Министерству здравоохранения Кировской области во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области обеспечить организацию медицинского наблюдения (обследования) лиц, указанных в подпункте 1.9 и пункте 4 настоящего постановления, обратившихся за медицинской помощью в связи с появлением симптомов респираторного заболевания.

12. Министерству здравоохранения Кировской области и министерству социального развития Кировской области обеспечить своевременное открытие достаточного количества стационарных коек инфекционного Профиля для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на базе организаций здравоохранения и организаций социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей.

13. Органам исполнительной власти Кировской области в соответствии с полномочиями усилить контроль за соблюдением требований по обеспечению социального дистанцирования, измерению температуры тела работников и посетителей, а также использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания.

14. Организациям - исполнителям коммунальных услуг, поставщикам коммунальных ресурсов, лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области, а также владельцам специальных счетов, предназначенных для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытых в кредитных организациях, обеспечить выполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в период с 31.03.2020 по 30.06.2020 не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

15. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области, органам, созданным при органах местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в пределах становленных полномочий осуществлять контроль соблюдения гражданами и организациями (индивидуальными предпринимателями) требований, установленных пунктом 1 настоящего постановления.

16. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в пределах установленных полномочий осуществлять контроль деятельности загородных стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления в части соблюдения требований, установленных пунктом 1 настоящего постановления, а также требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, в том числе санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.

17. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области в соответствии с полномочиями усилить контроль за соблюдением требований по обеспечению социального дистанцирования, измерению температуры тела работников и посетителей, а также использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания.

18. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. Председателя Правительства Кировской области Д.А.Курдюмов







