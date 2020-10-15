Новости

Инвесторы подали более 130 заявок на работу в Арктике 17:42
Заболеваемость коронавирусом в России может пойти на спад в ноябре 17:31
В Беларуси завершились съемки военной драмы "Топор.1943" 17:30
Опубликовано видео ракетных учений у берегов Крыма 17:30
Приморский дайвер снял трогательное видео с любопытной белухой 17:24
Захарова: Москва не оставит без ответа санкции ЕС 17:18
ПСБ и Свердловская область подписали пакет соглашений о развитии экономики 17:16
В Петербург пришла первая крупная партия вакцины от коронавируса 17:01
СМИ: Россия может принять несколько матчей молодежного ЧЕ по футболу 16:54
За энергоэффективный ремонт начнут давать субсидии до 2 млн рублей 16:51
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра 16:43
Владимир Путин объявил благодарность российскому музыканту Юрию Лозе 16:42
Прокуроры заинтересовались гибелью сомов в Волгоградском водохранилище 16:38
В Севастополе запретили спектакли, кино и экскурсии 16:37
Временный порядок ввоза в ДФО подержанных автомобилей могут продлить 16:33
Актрису Ольгу Тумайкину обворовала уборщица 16:28
В Челябинске скончалась ведущая актриса театра драмы Марина Аничкова 15:57
В Беларуси создан биочип для изучения функций головного мозга 15:54
Путин отметил обострение проблемы безработицы 14:52
Немецкий бизнес настраивается на неполитизированный диалог с РФ 14:45
Елизавета II впервые с начала пандемии посетила мероприятие вне резиденции 14:40
В Швейцарии хотят запретить сладости на кассе магазинов 14:34
Руководитель Кубанского казачьего хора стал Героем Труда 14:32
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе 14:28
Председателем Фонда защиты детей избран писатель Альберт Лиханов 14:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
15 октября 2020 г.

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 октября 2020 года № 627 "О продлении режима "Повышенная готовность" и внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., предложением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 15 октября 2020 г. № 23-00-08/5-18158-2020, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Продлить с 16 октября 2020 г. до 0 часов 00 минут 31 октября 2020 г. режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, введенный на территории Краснодарского края постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "до 0 часов 00 минут 16 октября 2020 г." заменить словами "до 0 часов 00 минут 31 октября 2020 г.";

2) в подпункте 4 пункта 2:

абзац "использовать при входе и нахождении в объектах торговли, бытового обслуживания населения, транспортных средствах (поездах, автобусах и других видах общественного транспорта), в зданиях вокзалов и аэропортов, а также в других объектах с массовым пребыванием людей средства индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека;" изложить в следующей редакции:

"использовать в объектах торговли, бытового обслуживания населения, транспортных средствах (поездах, автобусах и других видах общественного транспорта), в зданиях вокзалов и аэропортов, а также в других местах с массовым пребыванием людей средства индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека;";

3) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. Обязать проживающих (находящихся) на территории Краснодарского края лиц старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, соблюдать во время действия режима "Повышенная готовность" (в том числе в период с 21 июля 2020 г. до 0 часов 00 минут 3 августа 2020 г., с 3 августа 2020 г. до 0 часов 00 минут 17 августа 2020 г., с 17 августа 2020 г. до 0 часов 00 минут 21 августа 2020 г., с 21 августа 2020 г. до 0 часов 00 минут 3 сентября 2020 г., с 3 сентября 2020 г. до 0 часов 00 минут 11 сентября 2020 г., с 11 сентября 2020 г. до 0 часов 00 минут 18 сентября 2020 г., с 18 сентября 2020 г. до 0 часов 00 минут 2 октября 2020 г., со 2 октября 2020 г. до 0 часов 00 минут 16 октября 2020 г., с 16 октября 2020 г. до 0 часов 00 минут 23 октября 2020 г., с 23 октября 2020 г. до 0 часов 00 минут 31 октября 2020 г.) режим самоизоляции, за исключением случаев, связанных с передвижением в границах одного муниципального образования (муниципального района, городского округа) с целью:".

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А. .

5. Постановление вступает в силу с 0 часов 00 минут 16 октября 2020 г.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией