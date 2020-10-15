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15.10.2020 20:37
Рубрика: Общество

В Краснодарском крае ужесточили масочный режим

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

На Кубани ужесточили масочный режим: теперь средства защиты необходимо носить не только в помещениях, но и на улице.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Соответствующее постановление подписал сегодня глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, продлив режим повышенной готовности в регионе до 31 октября.

Как пояснили в администрации края, жители обязаны использовать медицинские маски в общественном транспорте, при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов и иных зданий, а также на улице. Кроме того, по-прежнему нужно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий за исключением случаев, прописанных в постановлении. А количество участников деловых мероприятий по-прежнему не должно превышать ста человек.

По данным на 15 октября в регионе зафиксировано 15495 случаев коронавирусной инфекции (из них 106 - за последние сутки), выздоровели 11009 человек, 336 пациентов скончались.

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