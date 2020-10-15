Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13 октября 2020 года № 159-рг "О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"

1. Возобновить с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

1.1. Деятельность организаций общественного питания, расположенных в открытых зонах для приема пищи (фуд-кортах) торговых и торгово-развлекательных центров (далее также - организации общественного питания), при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 30.05.2020 МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе:

1) управляющие компании торговых и торгово-развлекательных центров, организации общественного питания или индивидуальные предприниматели, в пользовании и (или) владении которых находится территория торгового и торгово-развлекательного центра, на которой размещена открытая зона для приема пищи (фуд-корт), а также места общественного пользования (комнаты отдыха, санитарные узлы и т.п.), обеспечивают:

проверку готовности соблюдения требований, указанных в настоящем подпункте;

количество посетителей не более 50 процентов от общего количества посадочных мест с расстановкой столов на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, с обеспечением рассадки за стол не более 1-2 человек, за исключением случаев, когда посетители являются членами одной семьи или сопровождающими;

на входе в зону организаций общественного питания места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового спирта - не менее 60 процентов (в том числе с помощью установленных дозаторов, с помощью антисептиков, предоставляемых по запросу посетителя на стол) или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

проветривание помещений общественного питания и открытых зон для приема пищи (фуд-кортов) каждые 2 часа;

наличие в умывальниках для мытья рук (как предусмотренных для персонала, так и установленных в местах общественного пользования) мыла и кожных антисептиков для обработки рук с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового спирта - не менее 60 процентов;

проведение влажной уборки открытой зоны для приема пищи (фуд-корта) (в т.ч. обеденных столов, стульев), а также уборки и дезинфекции мест общественного пользования (комнат отдыха, санитарных узлов и т.п.) не реже 1 раза в 2 часа с использованием дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации, в соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, не реже чем 1 раз в 2 часа, а также после каждого посетителя. При проведении дезинфекции особое внимание уделять обработке дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев), мест общего пользования (комнат отдыха, санитарных узлов и т.п.), наружных дверей, дверных ручек, поручней, урн, терминалов;

информирование посетителей организаций общественного питания в наглядной форме в доступном месте о необходимости соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий в организации;

нанесение на линии раздачи, в зоне кассы организаций общественного питания разметки для обеспечения посетителями социального дистанцирования 1,5 метра;

2) организации общественного питания, индивидуальные предприниматели также обеспечивают:

количество посетителей не более 50 процентов от общего количества посадочных мест с расстановкой столов на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, с обеспечением рассадки за стол не более 1-2 человек, за исключением случаев, когда посетители являются членами одной семьи или сопровождающими;

контроль температуры тела работников организаций общественного питания при входе в организацию (предприятие) и по окончании рабочего дня с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания, с занесением данных в соответствующий журнал контроля;

ограничение доступа на рабочие места в организации общественного питания лиц, не связанных с их деятельностью или с обслуживанием используемого оборудования;

наличие отдельного помещения для изоляции работника при появлении у него симптомов заболевания в течение рабочей смены до приезда бригады скорой медицинской помощи;

работников предприятия общественного питания средствами индивидуальной защиты органов дыхания (масками (одноразовыми или многоразовыми со сменными фильтрами с заменой каждые 2 часа) или респираторами (с заменой в соответствии с инструкцией) и перчатками. Нахождение на рабочих местах без средств защиты органов дыхания не допускается;

учет выдачи средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств путем ведения соответствующих журналов и контроль за их использованием персоналом;

централизованный сбор использованных одноразовых масок (перед их размещением в контейнер для сбора отходов необходима герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета);

соблюдение работниками правил личной гигиены и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всей рабочей смены, после каждого посещения туалета;

запас дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), кожных антисептиков (не менее чем на 7 дней работы);

проведение ежедневной влажной уборки производственных и служебных помещений предприятия общественного питания, оборудования, обеденного зала, столов, санузлов, а также уборки и дезинфекции туалетов (для посетителей, персонала предприятия общественного питания) не реже 1 раза в 2 часа с применением дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации, в соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, не реже 1 раза в 2 часа, а также после каждого посетителя. При проведении дезинфекции особое внимание уделять обработке дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев), мест общего пользования (комнат отдыха, санитарных узлов и т.п.), площадок у входа, скамеек, наружных дверей, дверных ручек, поручней, малых архитектурных форм, урн, терминалов;

проветривание производственных помещений каждые 2 часа или обеззараживание воздуха в производственных помещениях с использованием бактерицидных ламп, разрешенных к использованию в присутствии людей;

запрет использования меню в формате, не позволяющем провести его качественную дезинфекцию;

использование одноразового меню;

исключение организации питания в формате "шведского стола";

организацию на линии раздачи и в служебных помещениях мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового спирта - не менее 60 процентов (в том числе с помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

наличие в предприятии общественного питания современных посудомоечных машин для механизированного мытья посуды и столовых приборов с режимом обработки, обеспечивающим дезинфекцию посуды и столовых приборов при максимальных температурных режимах (не ниже 65°С);

при отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;

использование многоразовой посуды допускается при условии соблюдения правил мытья и обработки посуды и столовых приборов после каждого посетителя с обязательной дезинфекцией посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;

при выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды применяется одноразовая столовая посуда и приборы или работа организации не осуществляется. При применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые удаляются в качестве отходов в конце рабочего дня (обязательно наличие договора на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов);

возможность оплаты услуг бесконтактным способом (с использованием терминалов либо путем электронных переводов).

1.2. Оказание услуг для индивидуальных занятий населения в плавательных бассейнах при условии загрузки в объеме не более 50 процентов от единовременной пропускной способности плавательного бассейна с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе:

обеспечение на входе возможности обработки рук кожными антисептиками (в том числе с помощью установленных дозаторов) с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового спирта - не менее 60 процентов;

обеспечение работы приточно-вытяжной вентиляции;

обеспечение проветривания помещений каждые 2 часа (при наличии технической возможности);

обеспечение соблюдения сотрудниками масочного режима в помещениях, наличия средств индивидуальной защиты (масок или их аналогов (с заменой каждые 2 часа), перчаток);

обеспечение проведения обработки оборудования и инвентаря ежедневно 2 раза в сутки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

обработку осуществлять в отсутствие посетителей, заблаговременно до их приема.

1.3. Оказание услуг банями и саунами с соблюдением требований санитарного законодательства, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.05.2020 МР 3.1/2.1.0181-20 "Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, а также с учетом следующих требований:

организация посещения по предварительной записи (из расчета 1,5 квадратных метра в зоне отдыха на 1 посетителя);

работа с загрузкой зала не более 50 процентов от максимальной;

обеспечение соблюдения социального дистанцирования работников и посетителей (в том числе путем нанесения разметки во всех помещениях, кроме парильной, на расстоянии 1,5 метра);

проведение каждые 2 часа влажной уборки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия всех помещений и мест общего пользования (комнат приема пищи, туалетных комнат, помывочных) с обработкой всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, подлокотников, стульев, диванов) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

проведение в зоне отдыха уборки и дезинфекции после каждого клиента;

проведение проветривания помещений, оборудованных оконными проемами, между сменами;

соблюдение масочного режима персоналом (с учетом смены масок не реже 1 раза в 3 часа);

исключение ожидания посетителями внутри бани;

предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах.

1.4. Работу косметических, СПА-салонов, соляных пещер, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2020 МР 3.1/2.2.0173/1-20 "Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, при соблюдении следующих условий:

обеспечение контроля температуры тела работников на входе в организацию с обязательным отстранением от нахождения в организации лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания;

обеспечение на входе возможности обработки рук кожными антисептиками (в том числе с помощью установленных дозаторов) с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового спирта - не менее 60 процентов;

обеспечение работы приточно-вытяжной вентиляции;

обеспечение проветривания помещений каждые 2 часа (при наличии технической возможности) и обеззараживания воздуха с использованием рециркуляторов, разрешенных к использованию в присутствии людей;

обеспечение соблюдения сотрудниками и посетителями масочного режима в помещениях, наличия средств индивидуальной защиты (масок или их аналогов (с заменой каждые 2 часа);

обеспечение проведения обработки оборудования и инвентаря ежедневно не реже 1 раза в 2 часа с использованием дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации, в соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях. При проведении дезинфекции особое внимание уделять обработке дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев), мест общего пользования (комнат отдыха, санитарных узлов и т.п.), наружных дверей, дверных ручек, поручней;

обеспечение расстановки оборудования с учетом требований социального дистанцирования (не менее 1,5 метра);

обеспечение обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними;

исключение ожидания обслуживания посетителями внутри салона; при непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5 метра).

2. Руководителям домов ребенка, психиатрических больниц и диспансеров, психоневрологических диспансеров, домов и отделений сестринского ухода, отделений паллиативной помощи, хосписов, муниципального бюджетного учреждения "Центр социальной адаптации населения города Кемерово":

1) перевести в обычный режим работы подчиненных работников, отменив их перевод на работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции 14 дней;

2) обеспечить соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе:

организация круглосуточного медицинского наблюдения за состоянием здоровья проживающих в организации с проведением ежедневной термометрии (не менее 2 раз в сутки) и опроса о состоянии здоровья, а также организация оказания своевременной медицинской помощи;

исключение доступа в организацию лиц, не связанных с ее деятельностью, за исключением служб, обеспечивающих функционирование организации, представителей негосударственных организаций, работников экстренных служб, а также представителей органов исполнительной власти;

организация и контроль температуры тела работников и лиц, посещающих организацию, при входе в организацию с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным способом;

обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания;

обеспечение наличия при входе в организацию кожных антисептиков для обработки рук (с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового спирта - не менее 60 процентов);

обеспечение наличия в умывальниках для мытья рук (как предусмотренных для персонала, так и установленных в местах общественного пользования) мыла и кожных антисептиков для обработки рук с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового спирта - не менее 60 процентов;

обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всей рабочей смены, после каждого посещения туалета;

проведение ежедневной качественной уборки и дезинфекции помещений с применением зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, в середине рабочей смены и по ее окончании. При проведении дезинфекции особое внимание уделять обработке дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев и кресел), мест общего пользования (комнат отдыха, санитарных узлов и т.п.);

обеспечение регулярного (каждые 2 часа) проветривания помещений и регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха в соответствии с режимом работы организации;

обеспечение работников организации масками (с заменой каждые 2 часа) или респираторами (с заменой в соответствии с инструкцией);

запрет нахождения работников организации и лиц, посещающих организацию, без средств защиты органов дыхания;

обеспечение учета выдачи масок или респираторов путем ведения соответствующих журналов.

3. Установить, что ограничения, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг), действуют в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

4. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг) следующие изменения:

4.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Приостановить до особого распоряжения:

3.1. Деятельность ночных клубов (дискотек).

3.2. Проведение на территории Кемеровской области - Кузбасса публичных и иных массовых мероприятий.

3.3. Работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения (для граждан пожилого возраста).".

4.2. Подпункты 11.2 и 11.3 пункта 11, подпункт 13.6 пункта 13, пункт 14 исключить.

5. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2020 № 62-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 17.05.2020 № 63-рг, от 18.05.2020 № 67-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2020 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 02.07.2020 № 103-рг, от 08.09.2020 № 143-рг) следующие изменения:

5.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Гражданам, находящимся на территории Кемеровской области - Кузбасса, соблюдать комплекс мер по профилактике заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19):

2.1. Масочный режим (использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, плотно прилегающих к лицу, закрывающих рот, нос и подбородок, не оставляя зазоров между лицом и средством индивидуальной защиты органов дыхания):

при посещении зданий, строений, сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, остановки (павильоны) всех видов транспорта общего пользования);

при нахождении во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;

при посещении медицинских и аптечных организаций;

при посещении организаций торговли, а также других организаций, осуществляющих выполнение работ, оказание услуг населению;

при посещении в качестве зрителей организаций культуры и отдыха, спортивных объектов, в том числе на открытом воздухе;

при посещении зданий (помещений) государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений;

при осуществлении трудовой (профессиональной) деятельности в зданиях (помещениях) организаций, а также при выполнении работ, оказании услуг населению на дому;

при нахождении в других закрытых помещениях, в том числе лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

Рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) приведены в приложении № 1 к настоящему распоряжению.

2.2. Соблюдение правил личной гигиены.

Рекомендации по соблюдению правил личной гигиены приведены в приложении № 2 к настоящему распоряжению.

2.3. Соблюдение дистанции до других граждан 1,5 метра (социальное дистанцирование).".

5.2. Дополнить приложением № 1 "Рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)" согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

5.3. Дополнить приложением № 2 "Рекомендации по соблюдению правил личной гигиены" согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

6. Внести в подпункт 2.5 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04.06.2020 № 80-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.06.2020 № 83-рг, от 11.06.2020 № 86-рг, от 19.06.2020 № 90-рг, от 22.06.2020 № 94-рг, от 26.06.2020 № 99-рг, от 31.08.2020 № 139-рг) изменение, исключив после слов "(фитнес-залов)" слова "кроме бань, саун, бассейнов".

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е. Цивилев





Приложение № 1 к распоряжению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13 октября 2020 г. № 159-рг





"Приложение № 1 к распоряжению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11 мая 2020 г. № 62-рг

Рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)

1. Перед тем, как надеть маску, необходимо тщательно вымыть руки либо обработать их дезинфицирующим средством.

2. Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая рот, нос и подбородок, не оставляя зазоров между лицом и маской.

3. При наличии металлической полоски (фиксатора) необходимо прижать ее к лицу так, чтобы она повторяла форму носа.

4. При наличии специальных складок на маске их необходимо развернуть, придав маске более функциональную форму для плотного прилегания к лицу.

5. При наличии завязок на маске их следует крепко завязывать.

6. В случае если одноразовая маска имеет стороны разного цвета, цветной слой располагаем наружу, белая сторона - к лицу.

7. При использовании маски необходимо избегать прикосновений к ней руками.

8. Снимать маску необходимо за резинки (завязки) и сразу помещать ее в отдельный пакет, герметично закрыть его, в случае использования одноразовой маски пакет выбросить в контейнер для мусора. Затем необходимо тщательно вымыть руки или обработать их дезинфицирующим средством.

9. Необходимо менять маску на новую чистую и сухую не реже чем через 2 часа или чаще - как только используемая маска станет сырой/влажной.

10. Одноразовая маска используется однократно, многоразовая маска после использования стирается мыльным раствором, высушивается и проглаживается горячим утюгом с обеих сторон.".





Приложение № 2 к распоряжению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13 октября 2020 г. № 159-рг





"Приложение № 2 к распоряжению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11 мая 2020 г. № 62-рг

Рекомендации по соблюдению правил личной гигиены

1. Наиболее эффективным способом профилактики коронавируса является тщательное мытье рук с мылом, особенное внимание уделяется участкам между пальцами, ногтям и внутренней стороне запястья.

При отсутствии возможности вымыть руки следует использовать дезинфицирующие средства.

Мыть руки или использовать антисептики необходимо:

после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми;

после кашля или чихания, даже если вы сделали это по всем правилам - в сгиб локтя, а не сжатую кисть;

после посещения мест скопления людей, к которым относятся магазины, транспорт, офисы и т.д.;

после прикосновений к любым поверхностям вне дома;

после использования денег или пластиковых карт;

после контакта с любыми поверхностями, которые были принесены в дом: коробки, пакеты, верхняя одежда и т.д.;

перед едой и после;

после контакта с животными.

2. Необходимо дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

3. Необходимо исключить при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

4. Необходимо обеспечить в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.

5. Необходимо пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).".







