Mercedes-Benz отозвали в России из-за возможной утечки масла

Росстандарт объявил об отзыве 92 машин Mercedes-Benz A-Class, B-Class и CLA, изготовленных в период с октября по декабрь 2019 года.

Причина - возможная утечка моторного масла. Как уточняется, проблема обнаружена в подводящем маслопроводе турбокомпрессора, который может быть негерметичен.

Владельцы дефектных машин будут уведомлены об отзыве в ближайшее время. Для устранения неисправности сотрудники дилерских центров проведут диагностику и, при необходимости, заменят компонент.

12 октября Росстандарт отзывал 204 автомобиля Mercedes-Benz Vito. Причиной отзыва транспортных средств стали установленные передние бамперы, которые не соответствуют законодательным требованиям по защите пешеходов.