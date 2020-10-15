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15.10.2020 19:45
Рубрика: Легковые авто

Mercedes-Benz отозвали в России из-за возможной утечки масла

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Росстандарт объявил об отзыве 92 машин Mercedes-Benz A-Class, B-Class и CLA, изготовленных в период с октября по декабрь 2019 года.

Фото: Mercedes-Benz
Mercedes-Benz откажется от механических коробок передач

Причина - возможная утечка моторного масла. Как уточняется, проблема обнаружена в подводящем маслопроводе турбокомпрессора, который может быть негерметичен.

Владельцы дефектных машин будут уведомлены об отзыве в ближайшее время. Для устранения неисправности сотрудники дилерских центров проведут диагностику и, при необходимости, заменят компонент.

12 октября Росстандарт отзывал 204 автомобиля Mercedes-Benz Vito. Причиной отзыва транспортных средств стали установленные передние бамперы, которые не соответствуют законодательным требованиям по защите пешеходов.

#Mercedes-Benz