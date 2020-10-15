На должность судьи ЕСПЧ от России претендуют 34 кандидата

"Всего в Минюст России поступило 34 заявки с приложением документов, содержащих информацию о профессиональном уровне, образовании, юридическом опыте, наличии публикаций, языковых навыках и иные необходимые сведения", - сообщили в ведомстве.

Теперь оценивать кандидатов будет независимая конкурсная комиссия. Как рассказывают в минюсте, она сформирована из числа представителей органов государственной власти, а также общественных, научных и профессиональных сообществ. Иными словами, выбирать лучших будут не чиновники, а представители профессионального сообщества.

Для работы в Страсбурге требуются авторитетные профессионалы - юристы. У других просто нет шансов.

Окончательное решение о назначении судьи принимает Парламентская ассамблея Совета Европы. Специальная конкурсная комиссия, которая сейчас создана, выберет, кого именно Россия предложит европейским депутатам на утверждение.

Напомним, количество судей Европейского суда по правам человека соответствует числу стран - участниц Совета Европы. Таковых в настоящее время - 47.

Принципиальный момент: судьи Европейского суда участвуют в работе суда не как представители государств, а от себя лично. То есть их позиции должны быть полностью независимыми, ориентироваться судья должен только на конвенцию прав человека.