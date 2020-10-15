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15 октября 2020 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 15 октября 2020 года № 81-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Дата подписания 15 октября 2020 г.
Опубликован 15 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 12-пг "О введении режима повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 12.10.2020 № 80-пг) следующие изменения:

1) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

"5.1. Ввести с 20 сентября 2020 года масочный режим для граждан с обязательным ношением средств индивидуальной защиты (масок, респираторов) при нахождении в местах общего пользования, в том числе:

организациях розничной торговли;

общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси;

медицинских и аптечных организациях;

органах государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа;

зданиях аэропорта;

религиозных объектах;

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

помещениях иных организаций независимо от формы собственности, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, при оказании гражданам услуг (музеи, библиотеки, ГКУ НАО "Отделение социальной защиты населения", ГБУ СОН НАО "Комплексный центр социального обслуживания", КУ НАО "Центр занятости населения" и др.)-";

2) дополнить пунктами 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 следующего содержания:

"5.2. При посещении дошкольных образовательных организаций любой формы собственности родителям (законным представителям) детей, посещающих указанные организации, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в течение всего времени нахождения в здании дошкольной образовательной организации.

5.3. Образовательным организациям, расположенным на территории Ненецкого автономного округа любой формы собственности организовать использование средств индивидуальной защиты (маски или респираторы):

1) педагогическим работникам вне времени проведения занятий с обучающимися;

2) иных работников, посетителей (за исключением обучающихся), родителей в течение всего времени нахождения в здании образовательной организации.

5.4. Обязать граждан, прибывших на территорию Ненецкого автономного округа с территорий иных субъектов Российской Федерации, за исключением граждан, указанных в пункте 5.5 настоящего постановления, обеспечивать выполнение требования по самоизоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Ненецкого автономного округа:

1) проживающих на территории Ненецкого автономного округа -в домашних условиях;

2) проживающих на территориях иных субъектов Российской Федерации - по месту пребывания на территории Ненецкого автономного округа. В случае невозможности нахождения в период самоизоляции по месту пребывания - в обсерваторе, организованном на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа "Окружной противотуберкулезный диспансер".

5.5. Режим самоизоляции, предусмотренный пунктом 5.4 настоящего постановления, не распространяется на лиц, при условии предъявления документа, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (результаты тестов на ПЦР-исследования или справка, выданные организацией, проводившей указанный вид диагностики на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). Дата забора материала не должна превышать трех дней до даты прибытия на территорию Ненецкого автономного округа.

В случае невозможности предъявления справки, указанной в пункте 5.5 настоящего постановления граждане в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Ненецкого автономного округа могут пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. В целях сдачи теста допускается однократный выход в медицинскую организацию при строгом соблюдении масочного режима.";

3) пункт 7.1 признать утратившим силу;

4) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:

"13.1. Рекомендовать работодателям, осуществляющих деятельность на территории Ненецкого автономного округа:

1) перевести на дистанционный режим работы работников, достигших возраста 65 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания, указанные в Приложении 8;

2) перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от списочного состава своих работников в период с 19 октября 2020 года до 15 ноября 2020 года.";

5) дополнить Приложением 8 следующего содержания:


"Приложение 8 к постановлению губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности

Перечень заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) астма;

2) бронхоэктатическая болезнь;

3) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии.

6. Новообразования из числа:

1) злокачественных новообразований любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций;

2) острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и резистентных форм других лимфопролиферативных заболеваний, хронического миелолейкоза в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичных хронических лейкозов и лимфом.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа А.А.Блощинский



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