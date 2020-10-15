Не оправдал ожиданий: представлен новый Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi представила рестайлинговую версию кроссовера Eclipse Cross, который, как заявляли в компании до этого, должен буквально перевернуть главу в истории дизайна марки и показать, какими будут другие модели марки.

На самом деле масштаб изменений не так уж и велик, правда, новая узкая оптика потребовала вложиться компанию в новые пресс-формы для передних крыльев.

Интересно подошли к оформлению второго блока, который теперь напоминает глаза паука. Рестайлинговый кроссовер лишился оригинальной конструкции сзади - световой планки, проходящей через всю ширину пятой двери, которая, кстати, переформована.

В салоне из обновок - мультимедийная система с тачскрином на 8 дюймов. Всё остальное, за исключением мелких элементов отделки, такое же, как у предшественника.

Силовая установка тоже прежняя: связка бензинового мотора 1.5 литра и вариатора. Полноприводные комплектации по-прежнему есть в гамме. В будущем обещают гибридный Eclipse Cross.

Первым рынком, на который выйдет Eclipse Cross, станет Австралия, в первом квартале 2021 года он появится в США.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.