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15.10.2020 08:04
Рубрика: Легковые авто

Не оправдал ожиданий: представлен новый Mitsubishi Eclipse Cross

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Mitsubishi представила рестайлинговую версию кроссовера Eclipse Cross, который, как заявляли в компании до этого, должен буквально перевернуть главу в истории дизайна марки и показать, какими будут другие модели марки.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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На самом деле масштаб изменений не так уж и велик, правда, новая узкая оптика потребовала вложиться компанию в новые пресс-формы для передних крыльев.

Интересно подошли к оформлению второго блока, который теперь напоминает глаза паука. Рестайлинговый кроссовер лишился оригинальной конструкции сзади - световой планки, проходящей через всю ширину пятой двери, которая, кстати, переформована.

В салоне из обновок - мультимедийная система с тачскрином на 8 дюймов. Всё остальное, за исключением мелких элементов отделки, такое же, как у предшественника.

Силовая установка тоже прежняя: связка бензинового мотора 1.5 литра и вариатора. Полноприводные комплектации по-прежнему есть в гамме. В будущем обещают гибридный Eclipse Cross.

Первым рынком, на который выйдет Eclipse Cross, станет Австралия, в первом квартале 2021 года он появится в США.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
#Mitsubishi