Путин подписал закон о запрете безвозмездной езды по платным трассам

Автомобилисты обязаны оплачивать проезд по платной трассе, даже там, где нет шлагбаумов. Теперь с должников могут взыскивать невнесенную ими плату. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

При въезде на платные участки автодорог через пункты взимания платы, оборудованные шлагбаумами, автомобилисты сразу оплачивают проезд. Госкомпания "Автодор" также оборудует некоторые участки платных трасс, например на Центральной кольцевой автодороге, безбарьерными системами взимания платы "Свободный поток". Автомобили, не останавливаясь, проезжают через специальную рамку, которая считывает госномер и начисляет плату.

Такая система проще в эксплуатации и удобнее для автомобилистов, так как не создает заторов на дороге. У владельцев транспондеров плата списывается автоматически. Те автомобилисты, которые транспондеров не имеют, должны сами позже внести плату. Некоторые из них игнорировали это требование и пользовались платными участками без оплаты.

Штрафовать за проезд без оплаты пока невозможно, для этого нужно еще внести изменения в КоАП, пояснили "РГ" в госкомпании "Автодор". Но можно взыскивать с должников оплату за проезд по платным трассам.

По закону между пользователем платной автомобильной дороги и ее владельцем заключается публичный договор, условием которого является внесение платы за проезд. Владелец платной автомобильной дороги не вправе оказывать предпочтение одному пользователю перед другими.

Методика расчета платы за проезд по платным автодорогам будет утверждаться правительством России, а также властями регионов или органами местного самоуправления для автодорог регионального или местного значения. Порядок взимания платы за проезд по платным частным автомобильным дорогам общего пользования будут устанавливаться собственниками таких дорог и участков.