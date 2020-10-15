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15.10.2020 11:25
Рубрика: Культура

Объявлена дата выхода анимационного фильма Disney и Pixar "Душа"

Текст: Сусанна Альперина

Долгожданное анимационное приключение - фильм Disney и Pixar "Душа" - выйдет в широкий прокат в России 21 января 2021 года. Поскольку ранее стало известно, что в США мультфильм появится на стриминге Disney+, у поклонников было много вопросов - а как же будет у нас?

Над "Душой" работали создатели таких анимационных шедевров, как "Головоломка" и "Тайна Коко". Вместе с датой проката студия представила и новый дублированный трейлер к фильму "Душа". Смотреть его можно на официальном канале Disney Россия на YouTube.

Фото: kinopoisk.ru
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Уже из трейлера понятно, что главному герою мультфильма - талантливому пианисту, школьному учителю музыки Джо Гарднеру выпадает шанс выступить в составе легендарной группы в самом знаменитом джаз-клубе Нью-Йорка. Но один неверный шаг переносит его с улиц шумного города за пределы нашего мира. В этом месте новые человеческие души обретают характер, интересы и таланты перед отправкой на Землю. В попытках вернуться к своей привычной жизни Джо приходится объединиться с душой-всезнайкой по имени Двадцать Два, которая вовсе не стремится попасть в наш мир. Пока Джо объясняет ей, за что следует любить жизнь, неожиданно сам для себя находит ответы на важные вопросы .

Режиссер фильма - Пит Доктер, продюсер - Дана Мюррей, сценарист - Майк Джоунс. Актеры оригинального озвучания - Джейми Фокс и Тина Фей.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

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