Парламент Киргизии обсудит отставку президента 16 октября

Законодатели Киргизии обсудят отставку президента в пятницу, 16 октября. Об этом заявил спикер действующего созыва парламента Канат Исаев, анонсируя внеочередное заседание палаты.

Отставку главы республики, согласно законодательству Киргизии, должен принять парламент. Затем полномочия главы государства должны перейти к спикеру, однако Канат Исаев уже заявил местным СМИ, что "не имеет морального права занимать эту должность, поскольку срок полномочий шестого созыва истекает".

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку в четверг под давлением протестующих. Последние требуют, чтобы власть в стране перешла к новому премьеру Сапару Жапарову. Сооронбай Жээнбеков объяснил свой выбор нежеланием усугублять политический кризис и призвал политиков убрать сторонников с улиц столицы.