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15.10.2020 18:03
Рубрика: Легковые авто

Покупателям Tesla предложили два дополнительных места за 235 тысяч рублей

Текст: Михаил Азнавуров

Уже некоторое время на официальном сайте Tesla в Северной Америке в разделе комплектаций кроссовера Model Y размещена неактивная кнопка выбора семиместного варианта.

Фото: iStock
Tesla снова нашла на своем заводе саботажника

Заказать Model Y с двумя дополнительными пассажирскими местами пока нельзя, больше того, в сети даже нет изображений удлиненного Model Y.

Тем удивительнее, что его производство стартует уже в следующем месяце, а первые машины поступят на рынок уже в начале декабря. Об этом сообщил сам глава компании Tesla Илон Маск.

Никаких других подробностей о новинке пока к сожалению нет, кроме того, что семиместные Model Y будут на 3000 долларов (235 000 рублей) дороже пятиместных.

Среднеразмерный кроссовер Tesla Model Y вышел в январе нынешнего. Платформу и электротрансмиссию кроссовер делит с компактным седаном Model 3. Производством Model Y занята пока только калифорнийская фабрика компании. Вскоре выпуск кроссоверов стартует на заводе в Шанхае и на фабрике в Берлине, которая пока только строится.

#Tesla