Рабочая группа по Конституции обсудит законопроекты о правительстве и КС

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ 16 октября обсудит президентские законопроекты о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре перед вторым чтением этих документов в Госдуме, сообщил журналистам сопредседатель группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию соберется на свое заседание в пятницу, чтобы рассмотреть пакет президентских законов о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре до второго чтения в Государственной думе", - цитирует сенатора его пресс-служба.

Клишас также рассказал, что профильные комитеты Совфеда уже обсуждают поступающие поправки с коллегами из Госдумы. "В частности, это касается сроков рассмотрения кандидатур силовых министров, есть ряд поправок и по другим вопросам. Обсуждение идет конструктивно", - сообщил сенатор.

Напомним, пакет законопроекты во исполнение положений обновленной Конституции Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании во вторник.