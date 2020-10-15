Редкие древнеримские игрушки найдены в Турции

Турецкие археологи при проведении раскопок в древнем городе Бечин на юго-западе Турции обнаружили игрушки римской эпохи, свидетельствующие о ярком стиле жизни в этом поселении.

Как сообщает Daily Sabah, находки были сделаны в районе Милас на юго-западе провинции Мугла. Археологи уже много лет проводят раскопки в городе Бечин, возраст которого составляет порядка 5000 лет.

Впрочем, обнаруженные в ходе текущего полевого сезона артефакты оказались гораздо моложе. Они относятся к римской эпохе, то есть их возраст составляет порядка 2000 лет. Точное датирование еще предстоит провести.

Находка не является уникальной, но она довольно редкая. Игрушек римской эпохи по всем миру находили не так уж и много. В данном случае в руки археологов попало сразу несколько таких артефактов. В основном это глиняные игрушки.

Предметы сохранились частично. Например, одна из игрушек изображает животное, но какое именно - сказать пока сложно. Для идентификации потребуются дополнительные исследования.

К слову, и без того богатую коллекцию найденных в Бечине предметов пополнили не только игрушки. Археологи сообщают, что им удалось раскопать множество колец, браслетов и ожерелий, а также монет эллинистического, османского, римского и византийского периодов.

Кстати, город Бечин в 2012 году был внесен в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Найденные артефакты будут переданы в музей. По словам руководителя раскопок Кадира Пекташа, все эти находки проливают новый свет на социально-экономическую и культурную жизнь той эпохи.

"Мы обнаружили в основном скульптурные игрушки, изготовленные с ярко выраженными плотными фигурами животных, - уточнил Кадир Пекташ. - Большинство из них относятся к римской эпохе. Эти предметы свидетельствуют о богатой и яркой социокультурной жизни того периода".

По его словам, раскопки продлятся до конца года. Ранее турецкие археологи во время раскопок кургана Амида в историческом районе Сур, который часто называют сердцем юго-восточной провинции Диярбакыр, обнаружили римские водные каналы и систему отопления, возраст которых оценивается в 1800 лет.