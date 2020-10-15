Редкие древнеримские игрушки найдены в Турции

Новости

Инвесторы подали более 130 заявок на работу в Арктике 17:42
Заболеваемость коронавирусом в России может пойти на спад в ноябре 17:31
В Беларуси завершились съемки военной драмы "Топор.1943" 17:30
Опубликовано видео ракетных учений у берегов Крыма 17:30
Приморский дайвер снял трогательное видео с любопытной белухой 17:24
Захарова: Москва не оставит без ответа санкции ЕС 17:18
ПСБ и Свердловская область подписали пакет соглашений о развитии экономики 17:16
В Петербург пришла первая крупная партия вакцины от коронавируса 17:01
СМИ: Россия может принять несколько матчей молодежного ЧЕ по футболу 16:54
За энергоэффективный ремонт начнут давать субсидии до 2 млн рублей 16:51
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра 16:43
Владимир Путин объявил благодарность российскому музыканту Юрию Лозе 16:42
Прокуроры заинтересовались гибелью сомов в Волгоградском водохранилище 16:38
В Севастополе запретили спектакли, кино и экскурсии 16:37
Временный порядок ввоза в ДФО подержанных автомобилей могут продлить 16:33
Актрису Ольгу Тумайкину обворовала уборщица 16:28
В Челябинске скончалась ведущая актриса театра драмы Марина Аничкова 15:57
В Беларуси создан биочип для изучения функций головного мозга 15:54
Путин отметил обострение проблемы безработицы 14:52
Немецкий бизнес настраивается на неполитизированный диалог с РФ 14:45
Елизавета II впервые с начала пандемии посетила мероприятие вне резиденции 14:40
В Швейцарии хотят запретить сладости на кассе магазинов 14:34
Руководитель Кубанского казачьего хора стал Героем Труда 14:32
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе 14:28
Председателем Фонда защиты детей избран писатель Альберт Лиханов 14:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
15.10.2020 17:20
Рубрика: Общество

Редкие древнеримские игрушки найдены в Турции

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

Турецкие археологи при проведении раскопок в древнем городе Бечин на юго-западе Турции обнаружили игрушки римской эпохи, свидетельствующие о ярком стиле жизни в этом поселении.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
В Египте показали содержимое гроба "смотрителя престолов"

Как сообщает Daily Sabah, находки были сделаны в районе Милас на юго-западе провинции Мугла. Археологи уже много лет проводят раскопки в городе Бечин, возраст которого составляет порядка 5000 лет.

Впрочем, обнаруженные в ходе текущего полевого сезона артефакты оказались гораздо моложе. Они относятся к римской эпохе, то есть их возраст составляет порядка 2000 лет. Точное датирование еще предстоит провести.

Находка не является уникальной, но она довольно редкая. Игрушек римской эпохи по всем миру находили не так уж и много. В данном случае в руки археологов попало сразу несколько таких артефактов. В основном это глиняные игрушки.

Предметы сохранились частично. Например, одна из игрушек изображает животное, но какое именно - сказать пока сложно. Для идентификации потребуются дополнительные исследования.

Фото: iStock
Артефакты легендарного царства Урарту найдены в Иране

К слову, и без того богатую коллекцию найденных в Бечине предметов пополнили не только игрушки. Археологи сообщают, что им удалось раскопать множество колец, браслетов и ожерелий, а также монет эллинистического, османского, римского и византийского периодов.

Кстати, город Бечин в 2012 году был внесен в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Найденные артефакты будут переданы в музей. По словам руководителя раскопок Кадира Пекташа, все эти находки проливают новый свет на социально-экономическую и культурную жизнь той эпохи.

"Мы обнаружили в основном скульптурные игрушки, изготовленные с ярко выраженными плотными фигурами животных, - уточнил Кадир Пекташ. - Большинство из них относятся к римской эпохе. Эти предметы свидетельствуют о богатой и яркой социокультурной жизни того периода".

По его словам, раскопки продлятся до конца года. Ранее турецкие археологи во время раскопок кургана Амида в историческом районе Сур, который часто называют сердцем юго-восточной провинции Диярбакыр, обнаружили римские водные каналы и систему отопления, возраст которых оценивается в 1800 лет.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Ближний Восток Турция

Главное сегодня

Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе
Президент Киргизии решил уйти в отставку
За сутки в России подтверждено 13 754 случая COVID-19 в 85 регионах
Мишустин ускорил выдачу жилищных сертификатов при переезде с Крайнего Севера
С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы
Эпидемиолог рассказал, может ли коронавирус внезапно исчезнуть