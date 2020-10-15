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15.10.2020 12:00
Рубрика: Общество

Для борьбы с COVID-19 ночные заведения в Москве введут систему чек-инов

Текст: Сергей Собянин (мэр Москвы)
Ночная развлекательная индустрия стала одной из первых жертв ковидных ограничений. Весной мы были вынуждены временно закрыть дискотеки, бары, ночные клубы и аналогичные заведения. В них невозможно соблюдать социальную дистанцию, да и другие санитарные меры вроде масочного режима практически неосуществимы. Точно также поступили и городские власти большинства других мегаполисов мира.
Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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В условиях роста заболеваемости последних недель есть все основания для введения повторного запрета.

Тем не менее, мы не хотели бы идти на этот шаг. В конце концов, эта индустрия - тоже часть экономики города. В ней и смежных отраслях работают тысячи людей.

Поэтому после консультаций с представителями развлекательных заведений было принято решение провести эксперимент.

С 19 октября 2020 г. доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377.

Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на Covid-19.

Тем самым, мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса.

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина

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