Указ мэра Москвы от 15 октября 2020 года № 101-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89-УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г. № 97-УМ, от 14 октября 2020 г. № 100-УМ):

1.1. Дефис первый абзаца первого пункта 11.1 указа дополнить словами "(включая граждан, указанных в дефисе втором настоящего абзаца)".

1.2. Пункт 11.3 указа дополнить абзацами в следующей редакции:

"В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется. При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения.

В случае организации режима работы, предусматривающего чередование дистанционного режима работы и выполнения трудовой функции на рабочем месте, а также сменного режима работы при представлении сведений, указанных в настоящем пункте, указываются все работники (исполнители по гражданско-правовым договорам), в отношении которых приняты соответствующие решения. При принятии указанных решений должно быть обеспечено одновременное нахождение на рабочем месте не более 70 процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам).".

1.3. Абзац первый пункта 12 указа после слов "срока действия билетов" дополнить словами ", либо на один календарный месяц, в котором пассажир обратился за продлением билетов, действие которых было приостановлено в соответствии с настоящим указом".

1.4. Указ дополнить пунктом 14 в следующей редакции:

"14. Установить, что с 19 октября 2020 г. по 1 ноября 2020 г.:

14.1. Посещение ночных клубов (дискотек), ночных баров, мест проведения аналогичных развлекательных мероприятий, в которых в том числе оказываются услуги по проведению таких развлекательных мероприятий (далее - развлекательная деятельность), режим работы которых предусматривает оказание соответствующих услуг с 00 часов 00 минут до 6 часов 00 минут, осуществляется при условии прохождения посетителями и работниками организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих развлекательную деятельность, процедуры регистрации посещения с использованием специального электронного сервиса на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377 в порядке, установленном Департаментом информационных технологий города Москвы (далее - регистрация посещения с использованием специального электронного сервиса), необходимой в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) при посещении указанных мест.

14.2. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие развлекательную деятельность, обязаны в порядке, установленном Департаментом информационных технологий города Москвы:

- получить с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы электронный идентификатор (QR-код) или код для направления сообщений на специальный короткий номер 7377 для каждого места осуществления развлекательной деятельности;

- разместить электронный идентификатор (QR-код) или код для направления сообщений на специальный короткий номер 7377 на входе в места осуществления развлекательной деятельности;

- обеспечить прохождение их работниками и посетителями процедуры регистрации всех посещений в течение суток с использованием специального электронного сервиса.".

1.5. Пункты 14 - 17 указа считать пунктами 15 - 18 указа соответственно.

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин







