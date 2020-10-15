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15.10.2020 / 12:30
Текст: Ангелина Зеленькова

Ночные заведения в Москве введут систему чек-инов для посетителей

Фото: iStock
Фото: iStock
В Москве с 19 октября вводят систему идентификации посетителей ночных клубов по QR-коду. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, ночная развлекательная индустрия стала одной из первых жертв ковидных ограничений. "Весной мы были вынуждены временно закрыть дискотеки, бары, ночные клубы и аналогичные заведения. В них невозможно соблюдать социальную дистанцию, да и другие санитарные меры вроде масочного режима практически неосуществимы. Точно также поступили и городские власти большинства других мегаполисов мира", - написал он в своем блоге.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В условиях роста заболеваемости последних недель есть все основания для введения повторного запрета. Но эта индустрия - тоже часть экономики города. В ней и смежных отраслях работают тысячи людей. "Закрытие" столичные власти считают последним шагом, который можно применить.

"После консультаций с представителями развлекательных заведений было принято решение провести эксперимент. С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов", - подчеркнул мэр.

Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377.

В случае выявления инфекции у кого-то из посетителей, все присутствующие на вечеринке люди будут оповещены о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.

"Тем самым, мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса", - добавил Сергей Собянин.

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