Ночные заведения в Москве введут систему чек-инов для посетителей

По словам главы города, ночная развлекательная индустрия стала одной из первых жертв ковидных ограничений. "Весной мы были вынуждены временно закрыть дискотеки, бары, ночные клубы и аналогичные заведения. В них невозможно соблюдать социальную дистанцию, да и другие санитарные меры вроде масочного режима практически неосуществимы. Точно также поступили и городские власти большинства других мегаполисов мира", - написал он в своем блоге.

В условиях роста заболеваемости последних недель есть все основания для введения повторного запрета. Но эта индустрия - тоже часть экономики города. В ней и смежных отраслях работают тысячи людей. "Закрытие" столичные власти считают последним шагом, который можно применить.

"После консультаций с представителями развлекательных заведений было принято решение провести эксперимент. С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов", - подчеркнул мэр.

Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377.

В случае выявления инфекции у кого-то из посетителей, все присутствующие на вечеринке люди будут оповещены о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.

"Тем самым, мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса", - добавил Сергей Собянин.