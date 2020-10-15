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15.10.2020 21:25
Рубрика: Власть

Стоп, кадры!

Мэрия изменила правила для работодателей
Текст: Сергей Бабкин
Система с обязательной удаленкой в Москве претерпела изменения. Теперь работодатель, отправляющий сотрудников на дистанционный формат, должен сразу отчитываться об этом, а не ждать неделю. Это одна из мер, предусмотренных новым указом главы города Сергея Собянина.
Даже при наличии билета ездить в общественном транспорте можно только в маске и перчатках. Фото: Михаил Синицын/РГ Даже при наличии билета ездить в общественном транспорте можно только в маске и перчатках. Фото: Михаил Синицын/РГ
Даже при наличии билета ездить в общественном транспорте можно только в маске и перчатках. Фото: Михаил Синицын/РГ

Как уже писала "РГ", удаленка в столице стала обязательной с 5 октября. А с 12-го числа работодатели обязаны предоставлять электронный отчет об этом через личный кабинет юрлица на городском портале госуслуг mos.ru. Напомним, что указом мэра предусмотрена специальная форма без личных данных сотрудников, но с номерами их транспортных карт, телефонов и автомобилей. Все это нужно для контроля за транспортной ситуацией и соблюдением требований об удаленке.

Фото: Михаил Синицын/РГ
В Москве в транспорт не пустят без масок и перчаток

Многие работодатели затянули и стали загружать данные не с 9-го числа, а прямо с 12-го, то есть в самый "день икс". На портале возникли перегрузки. Как отметили в пресс-службе департамента информационных технологий, эта ситуация будет учтена во время проверок юрлиц. После 12 октября работодателей обязали подавать еженедельные отчеты. Теперь, согласно указу мэра, этого не нужно делать, если на удаленке остаются одни и те же сотрудники. А вот если список "надомников" изменен, нужно оповещать мэрию об этом в день принятия кадрового решения. Если часть сотрудников чередует очный и заочный режим, то обезличенные сведения о них также нужно представить. Общее требование остается прежним: как бы ни была организована работа, одновременно в офисе или на производстве может находиться не более 70 процентов сотрудников.

Если список "надомников" изменен, нужно оповещать мэрию об этом в день принятия кадрового решения

Ходить в общественные места по-прежнему нужно только в масках. ОАТИ и Роспотребнадзор регулярно проверяют магазины и кафе. И почти всегда находят нарушения. Для бизнеса это чревато штрафами до 500 тыс.руб, а то и административным приостановлением работы до 90 дней - это решается в суде. Да и штрафы 5 тыс. руб. для граждан никто не отменял. Например, в Театре на Таганке полицейским даже аплодировали, когда они вывели из зала зрительницу с маской на подбородке. Та ни в какую не хотела надеть ее правильно, и из-за ее водевиля профессиональные артисты никак не могли начать настоящий спектакль.

Кстати

Передвижные камеры в Москве смогут не только распознавать водителей - нарушителей карантина, но и автоматически выписывать штрафы, заявил заммэра Максим Ликсутов. Пока эта функция не используется. Когда весной ситуация с "короной" обострилась, стационарные камеры уже выявляли автомобили, водители которых были обязаны сидеть дома. Но на автомате никого не штрафовали, протоколы составляли, только когда инспекторы ГИБДД останавливали нарушителей. Конечно, далеко не факт, что автоматические штрафы за нарушение карантина понадобятся. Однако, говорит Ликсутов, надо быть готовым к любому сценарию.

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