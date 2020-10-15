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15.10.2020 20:31
Рубрика: Власть

Собянин объяснил, зачем нужно идентифицировать посетителей ночных клубов

Текст: Ирина Огилько

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" назвал цель новых мер против коронавируса в столице.

Идентификация посетителей по QR-коду облегчит работу заведений Москвы

Градоначальник заявил, что идентификация посетителей ночных клубов в Москве нужна, чтобы не допустить закрытия заведений при дальнейшем росте числа новых заражений коронавирусом. К тому же идентификация позволит оперативно выявлять контактных лиц.

"Сами представители этих заведений обратились к нам, понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие", - отметил мэр в эфире.

Напомним, что с понедельника, 19 октября, в Москве в качестве эксперимента вводятся чек-ины для входа в ночные клубы и бары в связи с распространением коронавирусной инфекцией. Доступ для работников и посетителей в развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации по номеру телефона.

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