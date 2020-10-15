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15.10.2020 12:38
Рубрика: Экономика

Московские работодатели могут не сдавать отчеты по удаленке еженедельно

Текст: Ирина Огилько

Московские работодатели могут не сдавать отчеты по удаленке еженедельно, если состав дистанционно работающих сотрудников не изменился за неделю.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Согласно тексту документа: "В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам)еженедельное представление таких сведений не требуется".

А вот при изменении сведений о работниках предоставить актуальные сведения нужно в день принятия соответствующего решения. В случае организации режима работы, предусматривающего чередование "дистанционки" и выполнения трудовой функции на рабочем месте, а также сменного режима работы при представлении сведений, указанных в настоящем пункте, указываются все работники (исполнители по гражданско-правовым договорам), в отношении которых приняты соответствующие решения. При принятии указанных решений должно быть обеспечено одновременное нахождение на рабочем месте не более 70 процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам).

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