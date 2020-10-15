Под Ярославлем в ДТП с пьяным полицейским погибла женщина

В Ярославской области автомобиль, которым управлял нетрезвый полицейский, опрокинулся в кювет, погибла пассажирка.

По информации регионального УМВД, авария произошла 15 октября на автодороге Любим - Ярославль в Даниловском районе.

- Сотрудник УМВД России по Ярославской области в нерабочее время, управляя автомашиной Ford Focus, съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате 42-летняя пассажирка от полученных травм скончалась. У водителя установлено состояние алкогольного опьянения, - рассказали в полиции.

После проведения служебной проверки сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, сообщили в УМВД.