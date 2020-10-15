В Подмосковье запретят вечеринки после полуночи

Власти Подмосковья запретят развлекательные мероприятия в ночное время. Это одна из мер противодействия коронавирусу, которая отражена в постановлении губернатора Андрея Воробьева.
Любые развлекательные мероприятия в зданиях, строениях и сооружениях будут запрещены с полуночи до 8 часов утра. Это касается и заведений общепита, ночных баров и ресторанов. Запрет вступит в силу с 17 октября.
Ранее сообщалось, что в Москве ночные бары с развлекательными программами будут работать по новым правилам с 19 октября. Для посетителей вводится обязательный "чек-ин".