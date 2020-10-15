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Рубрика: Власть

Власти Москвы научат камеры лучше фиксировать нарушение самоизоляции

Текст: Ирина Огилько
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Власти Москвы хотят модернизировать передвижные уличные камеры, чтобы научить их распознавать до 50 новых правонарушений, в том числе и нарушение режима самоизоляции. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Фото: iStock
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Как сообщает издание, перенастроят передвижные камеры, находящиеся в введении Центра организации дорожного движения ЦОДД Москвы. Эту работу будут проводить компании, выигравшие тендер, объявленный столичными властями на сайте госзакупок. Максимальная сумма контракта составляет 98,1 млн рублей, на которую предполагается модернизировать 59 микроавтобусов на базе Ford Transit и "Газель Next" с камерами на крыше. Из технического задания следует, что камеры должны начать фиксировать 50 новых правонарушений, в том числе нарушение режима самоизоляции в режиме карантина (ст. 6.3 КоАП России).

Статья появилась с началом пандемии коронавируса и предполагает, что больные коронавирусом или контактные граждане за неисполнение предписаний должны заплатить штраф до 300 тысяч рублей, организации - до миллиона рублей. В столице же, как отмечает издание, нарушители получали штрафы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы. Размер штрафа за проезд без пропуска составлял 5 тысяч рублей.

Знакомый с ситуацией источник издания отметил, что расширение функционала передвижных камер для фиксации нарушений самоизоляции вводится на случай, если потребуется контролировать передвижение по городу граждан, которым она положена. Большая часть стационарных комплексов видеофиксации уже умеет распознавать до 55 видов нарушений.

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