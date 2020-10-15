Генпрокурор РФ заинтересовался программой "Дальневосточный гектар"

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов проявил интерес к работе программы "Дальневосточный гектар". Он поручил проверить, как она выполняется и куда расходуются средства, выделенные на нее из бюджета.

"Это известная проблема, когда участки предоставляются без создания необходимой инфраструктуры. Вы проверьте и мне доложите в двухнедельный срок, как выполняется госпрограмма, и что у нас делают чиновники", - цитирует "Интерфакс" заявление генпрокурора, сделанное по итогам приемов граждан в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске.

По мнению Краснова, проверку следует провести на региональном и федеральном уровнях. Сотрудники прокуратуры должны выехать в ДФО, чтобы на месте увидеть, как реально работает программа. Кроме того, проверка пройдет и в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, чтобы узнать, насколько своевременно деньги доводили до получателей.

Напомним, что недавно первые участники программы "Дальневосточный гектар" смогли оформить земельные наделы в собственность. До этого участки находились у них в пользовании.