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Рубрика: Власть

Генпрокурор РФ заинтересовался программой "Дальневосточный гектар"

Текст: Дина Непомнящая

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов проявил интерес к работе программы "Дальневосточный гектар". Он поручил проверить, как она выполняется и куда расходуются средства, выделенные на нее из бюджета.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Это известная проблема, когда участки предоставляются без создания необходимой инфраструктуры. Вы проверьте и мне доложите в двухнедельный срок, как выполняется госпрограмма, и что у нас делают чиновники", - цитирует "Интерфакс" заявление генпрокурора, сделанное по итогам приемов граждан в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске.

По мнению Краснова, проверку следует провести на региональном и федеральном уровнях. Сотрудники прокуратуры должны выехать в ДФО, чтобы на месте увидеть, как реально работает программа. Кроме того, проверка пройдет и в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, чтобы узнать, насколько своевременно деньги доводили до получателей.

Напомним, что недавно первые участники программы "Дальневосточный гектар" смогли оформить земельные наделы в собственность. До этого участки находились у них в пользовании.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск Выдача дальневосточного гектара РГ-Видео

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