Инвесторы подали более 130 заявок на работу в Арктике

Инвесторы подали 133 заявки на получение статуса резидента Арктической зоны на общую сумму инвестиций 198 млрд рублей. Пять предпринимателей уже получили статус резидента, с ними подписаны обязывающие соглашения на 15,3 млрд рублей. Об этом сообщил зампред правительства - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на госкомиссии по Арктике.

"Вся российская Арктика стала, по сути, одной большой экономической зоной. Любой предприниматель, готовый вложить в новый проект не менее 1 млн рублей, может получить статус резидента Арктической зоны, - сказал вице-премьер. - Мы постарались сделать заявительный процесс максимально прозрачным, простым и удобным для бизнеса. Для этого все процессы взаимодействия инвестора с управляющей компанией и министерством (Минвостокразвития, - прим. "РГ") выстроены в специальном электронном кабинете. Все документы подаются в электронном виде".

Одной из ключевых преференций, которую ждал арктический бизнес, является снижение страховых взносов.

2 сентября правительство приняло постановление о субсидировании страховых взносов, уплачиваемых резидентами Арктической зоны в отношении новых рабочих мест. Конечная ставка для них составила 7,5%, а для субъектов малого и среднего бизнеса - 3,25%. "Это лучшие условия в России. Регионы продолжают работу над региональной составляющей системы преференций. Принимаются льготы по налогу на прибыль, имущество, землю, льготы по упрощенной системе налогообложения, - прокомментировал Юрий Трутнев. - Прошу всех губернаторов эту работу не затягивать, принять все законы до конца месяца".

В настоящее время Минвостокразвития России завершает подготовку новой редакции госпрограммы развития Арктической зоны, анонсировал зампред правительства. "Правительством принято решение о ее финансировании в объеме 17 млрд рублей в ближайшие три года. Для понимания, это в 50 раз больше, чем было предусмотрено в текущем трехлетнем бюджете. Вместе с тем это не конец работы, скорее ее начало. По мере увеличения количества инвестпроектов будем ставить вопрос и об увеличении финансирования", - сообщил он.

О пакете федеральных законов, обеспечивающих систему преференций для инвесторов в Арктической зоне, "РГ" писала ранее.