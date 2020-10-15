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Рубрика: Происшествия

В Уфе ужесточили приговор унижавшей детей сотруднице соцприюта

Текст: Айгуль Камаева

Калининский районный суд Уфы, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры Уфы, ужесточил приговор 22-летней воспитательнице соцприюта. Ранее девушку осудили за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением.

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Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в мае 2020 года подсудимая работала воспитателем младшей группы социального приюта и сняла на телефон конфликт воспитанников. На кадрах, позднее опубликованных в соцсетях, девушка провоцировала драку между детьми и оскорбляла их. Также воспитательница кричала на девочку, требуя замолчать, нецензурно выражалась и, удерживая рукой голову, насильно заклеила рот скотчем. После этого девушка линейкой ударила ребенка по рукам.

Позже выяснилось, что девушка не имела права присматривать за детьми, так как у нее не было педагогического образования.

Мировой суд по Калининскому району Уфы приговорил ее к штрафу в размере восьми тысяч рублей, но прокуратура сочла приговор чрезмерно мягким и обжаловала его в апелляционном порядке. В итоге приговор изменили: Калининский районный суд назначил экс-сотруднице соцприюта штраф в размере 15 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием социальных услуг и педагогическим образованием, сроком на год.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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