В Алтайском крае уже больше сорока промышленных предприятий присоединилось к реализации национального проекта по повышению производительности труда. Первые результаты обнадеживают: многим участникам удалось существенно сократить время производства и увеличить выработку продукции на пилотных участках. Со следующего года функции основного куратора предприятий-участников перейдут на региональный уровень, а федеральные специалисты будут консультировать их в основном дистанционно. Не вызовет ли это трудностей в реализации нацпроекта - разбиралась корреспондент "РГ".

Переставив станки, приведя в порядок рабочие места, установив стандарты работы на каждом этапе, можно увеличить производительность труда в несколько раз. Фото: Татьяна Кравченко

В отличие от других национальных проектов, при реализации которых в сибирских регионах выявили много недочетов ("Российская газета" писала об этом в N224 от 05.10.20. - Прим. ред.), к нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости" больших претензий нет. Конечно, из-за сложившейся в мире ситуации сроки его реализации несколько сдвинулись. Но это отставание, по словам руководителя Регионального центра компетенций (РЦК) Алтайского края Александра Вагенлейтера, постепенно будет преодолено.

Каждые три месяца в регионе появляются новые участники нацпроекта. Так, в сентябре еще два предприятия приступили к внедрению принципов бережливого производства - одно под контролем Федерального центра компетенций (ФЦК) и одно при содействии специалистов РЦК. В результате общее число участников в Алтайском крае выросло до 43. Среди регионов СФО это самое большое количество предприятий, присоединившихся к реализации нацпроекта.

- Мы должны были до конца этого года вовлечь пятьдесят предприятий, - отметил замминистра экономического развития Алтайского края Алексей Ерохин. - Но из-за пандемии пришлось сократить их число до 43. Сегодня под руководством ФЦК в нацпроекте участвует 22 организации, РЦК курирует одиннадцать предприятий и десять повышают производительность самостоятельно. Поскольку план по привлечению участников совместно с ФЦК в крае уже выполнен, то федеральные эксперты не будут вовлекать новых, а завершат работу с предприятиями из набора 2020 года. Начиная с декабря все следующие участники нацпроекта будут повышать производительность под региональным управлением, в том числе с экспертами РЦК.

В минэкономразвития края уверены, что сбоев не будет, поскольку почти за год работы региональные эксперты освоили методики повышения эффективности производственных процессов и их внедрение на предприятиях дает результаты. Так, на Барнаульском заводе резиновых технических изделий и предприятии "Промкотлоснаб", которые первыми в декабре прошлого года начали работать с РЦК, за первые полгода существенно сократили временные затраты и увеличили выработку на одного сотрудника.

- Мы начали преобразования с участка по производству водогрейных котлов, потому что он дает более десяти процентов годовой выручки, - сообщил корреспонденту "РГ" главный инженер завода "Пром-котлоснаб" Юрий Солонин. - Специалисты РЦК выявили проблемы, которые затягивают сроки выпуска готовой продукции. Переставив станки, приведя в порядок рабочие места, установив стандарты работы на каждом этапе, мы смогли в три раза сократить время изготовления котла - с сорока восьми до шестнадцати дней. Кроме того, организовали поточное производство и теперь не копим тонны материала на складе и в цехах, не "замораживаем" деньги в сырье.

Одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются предприятия, переходящие на систему бережливого производства, - недопонимание задач сотрудниками.

- Но уже через два-три месяца люди видят, что перестройка производственных процессов упрощает и облегчает их труд. А поскольку у многих зарплата зависит от выработки, то коллектив заинтересован в повышении производительности. Увидев, какие результаты мы получили на пилотном потоке, сотрудники других участков уже по собственной инициативе начали внедрять улучшения, - отметил Юрий Солонин.

На Барнаульском заводе резиновых технических изделий (РТИ) на участке по выпуску каландрованной ткани за это время почти в четыре раза сократили время изготовления одного квадратного метра продукции и в 3,5 раза увеличили выработку на одного сотрудника.

- Вместе со специалистами РКЦ мы отработали механизмы бережливого производства на пилотном потоке и сейчас внедряем их еще на двух участках, - отметила начальник отдела труда и сводного планирования завода Елена Наседкина. - За три года участия в нацпроекте нам предстоит перенастроить работу всего предприятия, обучить весь персонал и повысить производительность труда не менее чем на тридцать процентов. Без господдержки провести такие преобразования было бы сложно. Кроме работы экспертов и обучения персонала, которые для участников бесплатные, поддержка предусматривает и льготное кредитование из средств Фонда развития промышленности. Наше предприятие планирует воспользоваться таким кредитом для покупки нового оборудования.

Участники, присоединившиеся к нацпроекту в марте этого года, в октябре должны были завершить первый этап улучшений на пилотном участке. Но из-за эпидемиологической обстановки сроки реализации проекта пришлось пересмотреть, поэтому мартовские "новобранцы" сейчас подводят итоги только трех месяцев повышения производительности. Так, на предприятии "Хлеб-4" специалисты РЦК выявили на пилотном участке по выпуску хлеба 24 проблемы, мешающие эффективно наладить производство, и часть из них уже устранили.

- Мы приступили к преобразованиям недавно, но уже получаем неплохие результаты, - сообщила замдиректора по качеству ООО "Хлеб-4" Лидия Пекарева. - За счет роста производительности труда теперь на этом участке выпускаем в сутки 8,7 тонны хлеба вместо прежних 6,5 тонны. Нацпроект дает предприятиям возможность без особых финансовых вложений снизить себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность.

Ускорение процессов ведет к увеличению объемов производства, а это часто становится новым вызовом для предприятий, поскольку обостряет проблему сбыта продукции. На заводе "Промкотлоснаб", например, теперь могут выпускать на пилотном участке не семь-восемь котлов в год, как раньше, а двадцать. Чтобы найти заказчиков на такой объем, здесь решили повысить производительность работы отдела продаж и осваивать новые рынки.

А вот специалисты предприятия "Хлеб-4" пока не боятся наращивать выпуск продукции.

- Ситуация на рынке хлебобулочных изделий такая, что нам есть куда расти, своего "потолка" по объемам выпуска продукции мы еще не достигли, - отметила замдиректора Лидия Пекарева.

Справка РГ

По данным Федерального центра компетенций, на 12 октября 2020 года в Алтайском крае подали заявки на участие в нацпроекте 59 предприятий, 43 из них уже приступили к реализации. Всего до 2024 года не менее 98 предприятий в регионе должно увеличить производительность труда на тридцать процентов.