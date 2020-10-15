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15.10.2020 08:09

"Транснефть - Западная Сибирь" реконструировала пойменные участки подводных переходов нефтепровода в Томской области

Томское районное нефтепроводное управление (филиал АО "Транснефть - Западная Сибирь") ввело в эксплуатацию пойменные участки подводных переходов магистрального нефтепровода (ППМН) Александровское - Анжеро- Судженск через реки Обь и Шуделька после реконструкции. Работы проводились на территории Томской области.

Реконструкция трех пойменных участков резервной нитки подводного перехода МН Александровское - Анжеро- Судженск через реку Обь проводилась с сентября 2019 года. Общая протяжённость реконструированных участков на обоих берегах реки составила более 14 км. Укладка заменяемых береговых участков резервной нитки ППМН выполнялась траншейным способом параллельно действующему МН. В период производства работ транспортировка нефти осуществлялась по основной нитке подводного перехода.

Реконструированные участки располагаются в зоне болотистой подтопляемой местности с торфянистыми отложениями. Для обеспечения устойчивости трубопровода выполнена его балластировка чугунными и железобетонными утяжелителями. С этой целью использовано около 5 тыс. комплектов общим весом более 16 тысяч тонн. Специалисты провели гидравлические испытания реконструированных участков МН, выполнен пропуск профилемера, организована электрохимзащита.

Также была завершена реконструкция пойменного участка основной нитки ППМН Александровское - Анжеро-Судженск через реку Шуделька. Протяженность реконструированного участка составила порядка 2,6 км. Выполнена замена оборудования электрохимической защиты, смонтирована высоковольтная установка катодной защиты.

Работы по реконструкции пойменных участков ППМН через реки Обь и Шуделька выполнялись на территории Томской области в рамках Программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия в 2020 году. Цель - повышение надежности нефтепровода и обеспечение высокого уровня промышленной безопасности при дальнейшей его эксплуатации.

Реконструкция подводной части переходов (дюкеров) магистрального нефтепровода Александровское - Анжеро-Судженск через реки была произведена ранее - в 2001 году через р. Обь и в 2017 году через р. Шуделька.

Справка

 Магистральный нефтепровод Александровское-Анжеро-Судженск был введен в эксплуатацию в 1972 году. В настоящее время по МН ведется транспортировка товарной нефти на Анжеро-Судженскую ЛПДС Новосибирского РНУ в Кемеровской области для дальнейших поставок сырья компаниям - партнерам.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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