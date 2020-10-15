В Омске построят завод по производству сжиженного газа

В правительстве Омской области обсудили проект создания завода по производству сжиженного природного газа (СПГ). Технология даст возможность гибкого подхода к газификации региона, особенно в тех районах, куда тянуть газопроводы далеко и дорого. Реализация проекта улучшит экологическую обстановку и станет стимулом для развития судоходства - доставлять газ на север Омской области, а также в Казахстан промышленники планируют по Иртышу.

Строительство предприятия, создание систем хранения и логистики потребует миллиардных вложений. Однако инвестор к этому готов.

- Мы пришли работать как партнеры и будем оказывать поддержку на федеральном уровне, - подчеркнул директор проекта АО "Атомэнергомаш" (входит в госкорпорацию "Росатом") Валентин Чмиль. - Завод приступит к работе не позже 2023 года.

Выбор в пользу Омской области связан не только с потребностями региона в газификации, но и с выгодным географическим положением для сотрудничества с Казахстаном. К тому же на территории Прииртышья есть предприятие, способное реализовать проект. Завод инновационных технологий выпускает котельные, предназначенные обогревать не только жилые микрорайоны Сибири, но и Арктики. И к работе с сжиженным газом омичи тоже готовы.

- Для нашего предприятия данный вид топлива не нов, мы уже имеем опыт выпуска такого оборудования, - заявил заместитель гендиректора предприятия Дмитрий Шкапов. - Создавать производство с нуля необязательно, под эти цели можно модернизировать имеющиеся мощности завода.

По словам регионального министра энергетики и ЖКК Антона Гаака, себестоимость сжиженного газа будет сопоставима с углем. Однако, в отличие от черного топлива, это улучшенная экология, иное качество жизни, более комфортные условия труда персонала, обслуживающего котельные.

В ноябре этого года разработчики представят главе региона дорожную карту производства сжиженного газа, чтобы в 2021-м приступить к реализации проекта. Мощность первой очереди комплекса составит пять тонн СПГ в час.

Кстати

Губернатор Александр Бурков назвал темпы газификации Омской области недостаточными. Выступая с бюджетным посланием на 2021 год перед депутатами регионального Законодательного собрания, он отметил, что для достижения запланированных показателей в следующем году необходимо продолжить строительство пяти магистральных газопроводов-отводов и пяти газораспределительных станций в рамках инвестиционной программы ПАО "Газпром". Это позволит газифицировать семь тысяч домовладений в 42 населенных пунктах Называевского, Тюкалинского, Большереченского и Одесского районов области. За счет строительства газопровода-отвода и газораспределительной станции станет возможным обеспечение голубым топливом левобережья Омска и Омского района. Губернатор поручил региональному минэнерго проанализировать фактическую стоимость подключения к газовым сетям для населения и внести предложения по стимулированию газификации домовладений.