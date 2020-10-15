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15.10.2020 15:01
Рубрика: Происшествия

Стафилококк обнаружили в детсадах Махачкалы, где отравились дети

Текст: Наталья Коротченко

Сотрудники Роспотребнадзора после обследования пищеблоков детских садов в Махачкале, откуда с кишечной инфекцией госпитализировали воспитанников, обнаружили у сотрудников носителей патогенного стафилококка.

Как сообщается на сайте правительства республики, носители патогена отстранены от работы. Кроме этого, выявлены санитарные нарушения в самих пищеблоках.

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Как писала "РГ", массовое отравление детей кишечной инфекцией произошло в минувшую пятницу, СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья людей.

По данным регионального минздрава, всего было зарегистрировано 75 случаев отравления, госпитализированы 49 детей, 40 из них выписаны. В результате исследований у детей выявлены дизентерия и ротавирус. Основной очаг пришелся на детские сады, но были случаи отравления и в школах.

Согласно предварительным данным эпидрасследования, путь передачи инфекции был пищевой.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала

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