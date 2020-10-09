В Дагестане после массового отравления детей возбудили дело

В Дагестане СК возбудил уголовное дело после массового отравления. За последние сутки в больницы с острым кишечным отравлением попали 42 ребенка, среди которых 38 детей "детсадовского" возраста и двое школьников.

Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья людей. Как сообщили следователи, дети с отравлениями начали поступать в медучреждения Махачкалы еще накануне с одинаковыми симптомами - тошнота, боли в животе, высокая температура. На сегодняшний день состояние пострадавших не вызывает опасений за их жизни.

Следователи начали допрашивать чиновников, отвечающих за хозяйственное обслуживание и санитарно-гигиеническое состояние в столовых детских садов Махачкалы.

Расследование уголовного дела продолжается. Официальные версии пока не разглашаются, но наиболее вероятные из них - некачественная питьевая вода или нарушения при хранении продуктов питания.